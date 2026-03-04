婦女節｜民建聯倡閒置政府物業改建託兒所　完善社區保母監管制度

下周日（3月8日）是三八婦女節，民建聯政策委員會轄下婦女事務委員會今日（4日）提出倡議。作為雙職家長的立法會議員郭芙蓉提倡，將閒置、合適的政府物業及社區中心轉化為託兒設施，增加託兒服務名額，又建議邀請更多培訓機構提供「社區保母」專業培訓課程，增加專職保母供應，並完善監管制度等。



對於有市民認為今次財政預算案側重於創科投入，婦委會主席、另一議員葛珮帆認同這是投資現在和未來的做法，同時期望政府投入資源，透過制訂人口政策，從頂層設計來引導未來本港人口的社會發展，包括如何鼓勵生育。



民建聯政策委員會轄下婦女事務委員會舉行傳媒茶敍，（左起）陳凱榮、植潔鈴、葛珮帆及郭芙蓉亦有出席。（民建聯提供圖片）

冀政府制訂人口政策鼓勵生育

婦委會主席葛珮帆指出，財政司司長陳茂波宣布由下年度起，「婦女自強基金」的年度撥款會增至3,000萬元，可見社會鼓勵女性應自主奮進，掌握人生主動權。

至於有市民認為今次財案側重於創科方面的投入，她認同這是投資現在和未來的做法，不過她亦希望政府應同時投入資源，透過制訂人口政策，從頂層設計來引導未來本港人口的社會發展，包括如何鼓勵生育，為婦女營造更好發展環境。

倡增加合資格乳房造影診所數目

民建聯關注完善婦女健康，植潔鈴指出，乳癌是香港女性頭號常見癌症，2024年共有848名女性死於乳癌，佔女性癌症死人數13.1%。她呼籲政府應進一步增加合資格乳房造影診所數目，提升乳癌篩查先導計劃的服務量，鼓勵更多市民定期進行乳癌篩查。

此外，她並提出應完善婦女健康配套措施，例如增加樂妍站檢查項目，提供免費骨質疏鬆篩查，提供免費生育檢查，鼓勵婦女養成定期檢查的習慣。

民建聯政策委員會轄下婦女事務委員會舉行傳媒茶敍，植潔鈴提出應完善婦女健康配套措施，例如增加樂妍站檢查項目，提供免費骨質疏鬆篩查，提供免費生育檢查，鼓勵婦女養成定期檢查的習慣。（民建聯提供圖片）

倡將閒置政府物業改建託兒設施

已育有一子一女的議員郭芙蓉作為雙職家長，她認為應推動企業設立家長假期、增加職場育兒友善設施等，令在職母親有更多時間照顧子女。

她亦建議可將閒置、合適的政府物業及社區中心轉化為託兒設施，增加託兒服務名額；鼓勵協助收生不足的幼稚園推出幼兒託管服務；設立緊急暫託服務及24小時服務熱線；邀請更多培訓機構提供「社區保母」專業培訓課程，增加專職保母供應，並完善監管制度等。

已育有一子一女的議員郭芙蓉(右)作為雙職家長，她認為應推動企業設立家長假期、增加職場育兒友善設施等，令在職母親有更多時間照顧子女。（民建聯提供圖片）

郭芙蓉期望政府加強對輔助生育的支援，例如，按實際需求，增加公營輔助生育服務名額；資助有意生育的夫婦使用私營醫療系統的輔助生育治療服務等。

即將成為新手爸爸的陳凱榮則表示，樂見財政預算案提升子女免稅額至14萬元，相信能有效減少有小孩的家庭的負擔，他表示生育小朋友從懷孕開始便開始有不少支出，希望日後能繼續增加對養育兒童的稅務優惠。