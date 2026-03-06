造口手術腸變胃｜林哲玄：醫生錯辨機會微　兩器官近手術仍存風險

將軍澳醫院一名患結腸癌85歲女病人，上月做橫結腸造口手術，3周後檢查發現造口錯誤置於胃部，病人於檢查當日離世。外科醫生、立法會議員林哲玄表示，認錯器官的機會微，惟手術有風險，兩個器官位置相當接近，胃在拉扯時或出現與橫結腸相似的紋路，「臨床上有概率認錯」。



將軍澳醫院急症室。（資料圖片）

醫生認錯機率不高 視乎臨床情況

立法會議員（醫療衞生界）林哲玄表示，醫生有方法辨別胃部及橫結腸，認錯機率不高，但需視乎實際臨床情況。他指出，橫結腸在胃部旁邊，兩個器官位置接近，若當時病人腸道膨脹，或胃部有拉扯，有機會影響醫生判斷。

立法會議員（醫療衞生界）林哲玄表示，胃部及橫結腸認錯的機率不高，醫生有方法辨別，但需視乎實際臨床情況。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

胃部遭拉扯時呈現橫紋 可被誤解為肌肉紋

林哲玄續指，橫結腸結構特別，具肌肉紋，「但是肌肉紋有時不是太清楚，胃部雖然沒有肌肉紋，但遭拉扯時胃部或有少少裂開，相關橫紋或被誤解為肌肉紋。未至於百分之百不可能，臨床上的確有概率認錯」。

據悉，是次手術由由一名專科醫生與兩名正接受高階專科培訓的醫生施行。他稱，橫結腸造口手術並不複雜，高階專科培訓醫生一般有能力施行。至於日後應如何避免相關事故？林哲玄表示，在特別困難的情況下，應請求更具經驗的同事幫忙；術後照顧團隊若發現情況不尋常，亦應及早通知外科醫生。