九旬點心泰斗重現失傳「油笠笠豬油包」　盼將工藝傳承下一代

「所有香港點心我都識！」年屆95歲高齡的香港點心師傅符星寶刀未老，仍每星期向朋友送上親手製作的點心。他雖已移居新加坡，近日專程回港參與今日（6日）由六大廚藝機構舉行的「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」，親手炮製失傳多時的點心「油笠笠豬油包」。他認為愈來愈少年輕一代入行，又稱不少餐廳採用預製食品，而非手工做點心，並期盼將點心製法傳承下一代，以免工藝失傳。



「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」發佈會今日（6日）舉行，共有25名本地及海外、年屆60至95歲的名廚出席。（梁鵬威攝）

「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」傳媒發布會今日（6日）舉行，共有25名本地及海外、年屆60至95歲的名廚出席，各人以懷舊粵菜為主題，復刻多款粵式點心及菜式。其中，現定居新加坡的95歲香港點心泰斗符星，因着今次活動專程回港，親手炮製失傳多時的點心「油笠笠豬油包」，順道探望香港的朋友。

符星13歲入行，從事四年「小工」後，正式轉任點心師傅，一當便是大半生，直至65歲退休，最拿手製作港式點心，「所有香港點心我都識！」他說豬油包失傳多年，有感現代人喜歡懷舊事物，故重新改良豬油包食譜，由昔日僅以豬油搓成包，到現在餡料加入麻蓉，外皮添上金絲糖醬、生抽、普洱茶葉和豬油，味道爽脆甘香，「比以前更好」。

現定居新加坡的95歲點心泰斗符星，因着今次活動專程回港，親手重現失傳點心 —— 「油笠笠豬油包」。（梁鵬威攝）

他透露製作期間多次失敗，又對自己要求高，「做得唔好會瞓唔着，失敗多次都想做，做到先會開心」。他舉例，「就算麵粉都有幾種， 有高筋低筋，糖份又有分高低，用錯就會失敗」，累積多次失敗的經驗後，加上靈感浮現，他終於成功製作滿意的食譜，「點心係千變萬化，每樣成功都係由失敗得返嚟」。

符星年輕期間周遊列國，一邊旅行一邊做點心，足迹遍布歐洲、加拿大、東南亞等，直至現時定居新加坡。他說即使退休後，每星期仍會向朋友送上數十盒親手做的點心，包括珍珠雞、咸水角等，「佢又開心，我又快樂」，笑說其他人把他當成聖誕老人，部份富有的客人覺得好吃，更向他送上數斤臘腸做回禮，「我都有啲過意唔去！」被問打算何時「正式退休」？他笑說：「冇㗎，自己開心就得！」又說為了保持身體強壯，會每日買餸煮飯。

95歲點心泰斗符星親手重現失傳點心 —— 「油笠笠豬油包」。（梁鵬威攝）

他認為愈來愈少年輕一代入行做點心師傅，因工作辛苦和工時長，「唔學幾年都做唔到點心」。他又感嘆不少餐廳只用預製食品，而非親手製作，「真正師傅係麵粉糖油，做幾十樣嘢」，他說略感失落，並希望將點心製法傳承下一代，希望年輕人能學做點心，以免手藝失傳。

人生七十古來稀，我到八十四圍飛，路遙九十不好走，壽延一百我要追。 符星

（左起）群生社慈善基金創會理事長許美德、博愛醫院董事局主席黃曉居、鏞記酒家行政總裁甘琨禮、95歲點心泰斗符星、海外召集人曾鏡雄。（梁鵬威攝）

群生社慈善基金創會理事長許美德表示，「名廚薈萃為博愛」共有兩個項目，首個慈善晚宴會在中環鏞記酒樓延開六席，每席12萬；另一慈善晚宴將於3月26日在灣仔合和酒店舉行，邀請近200名中外名廚出席，並為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募經費。

院舍將提供1434個安老宿位，落成後將成為全港最大規模的安老院舍，預計2027年第一季投入服務，將優先支援受大埔宏福苑火災影響的長者，讓有經濟困難人士優先入住。