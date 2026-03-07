本地時裝品牌HISSO及Story Behind下月全線結業　開業15年擁18店

【結業潮】香港經濟下滑，餐飲業及零售業面對的結業潮仍未停止，再有品牌即將離場。開業15年的本土時裝店HISSO及其姊妹店Story Behind，今日（7日）於社交平台宣布，全線分店將於4月7日前陸續結業，為長達15年的營運劃上句號。有關消息傳開後，即勾起不少粉絲的回憶，在其社交媒體留言表示不捨。《香港01》下午分別到訪HISSO九龍灣淘大商場及葵芳新都會廣場分店，人流亦較平日多。



本地時裝品牌HISSO宣布將全線結業，葵芳新都會廣場分店今日下午有不少人來選購貨品。（任葆穎攝）

開業15年的本地時裝品牌HISSO今日（7日）在社交平台宣布，全線12間分店及姊妹品牌Story Behind的6間分店，即全線共18間分店將於4月7日前陸續結業，其間會進行結業清貨，低至一折。

開業15年的本地時裝品牌HISSO今日（7日）在社交平台宣布，全線12間分店及姊妹品牌Story Behind的6間分店，即全線共18間分店將於4月7日前陸續結業，其間會進行結業清貨。(HISSO FB截圖)

HISSO在帖文中表示，「15年，是一個圓滿的數字，是時候為這段旅程劃上句號」，同時亦感激顧客支持，「衷心感謝你們支持本地品牌，感謝你們曾經選擇HISSO」。團隊亦表示會「帶着滿滿的回憶、感恩的心和微笑跟大家說再見」。

HISSO的結業消息傳出後，有不少女粉絲在其社交媒體留言，大部份人都表示感到不捨，亦有不少人對其突然宣告全線退出感到愕然，有人更留言稱「以後唔知去邊度買衫好」。

開業15年的本地時裝品牌HISSO今日（7日）在社交平台宣布，全線12間分店及姊妹品牌Story Behind的6間分店，即全線共18間分店將於4月7日前陸續結業，其間會進行結業清貨。(HISSO FB圖片)

HISSO淘大商場分店。（林子慰攝）

翻查網上資料，HISSO自2011年成立，主打本地設計，因糅合復古及街頭特色，曾深受年輕人歡迎，由一間小店擴展至全港多區都有門市。HISSO現時有12間分店，分別於觀塘APM、九龍灣淘大商場、九龍灣德福廣場、啟德零售館、銅鑼灣皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市廣場、葵芳新都會、荃灣荃新天地及荃灣千色Citistore。

姊妹店Story Behind則於3年前成立，主打優雅風格女裝，現時於全港有6間分店，分別位於銅鑼灣wwwtc mall、荃灣荃新天地、旺角T.O.P.、觀塘APM、沙田新城市廣場及九龍灣德福廣場。