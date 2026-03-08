LIV Golf｜冠軍Jon Rahm感謝2位機師：把8位滯留中東夥伴送到香港

獎金總額3,000萬美元（折算港幣2.35億元）、一連四日舉行的LIV Golf香港站2026今日結束，場內場外氣氛都十分高漲，個人賽冠軍由Legion XIII隊長拉姆（Jon Rahm）以總成績低於標準桿23桿奪得。他表示，原來來港行也受到伊朗戰事影響，他在來香港時，用包機把八位滯留中東的夥伴送到香港，其中亞軍德特里（Thomas Detry）也在包機上，他說：「其實最應該感謝的是兩位從阿曼接兄弟們過來的勇敢機師。」



Legion XIII隊長拉姆（Jon Rahm) 3月8日在最後一輪賽事中，在18洞果嶺推桿後奠定冠軍席位。（LIV Golf圖片)

今日全城的焦點落於曾連續50周位列世界第一的Legion XIII隊長拉姆身上。賽事吸引大批球迷到粉嶺香港哥爾夫球會觀賽，歡呼聲此起彼落。

拉姆雖然首兩洞他未能把優秀的攻果嶺轉化為「小鳥」（Birdie，指在單個球洞以低於標準桿一桿的桿數完成比賽），但他在第 3、4洞連續抓鳥後在排行榜中單獨領先。他最終以總成績低於標準桿23桿，領先第二名德特里3桿，成為個人賽冠軍。

同樣為4AcesGC效力的德特里（Thomas Detry）和彼得斯（Thomas Pieters）分別以三桿和四桿落後於拉姆，位列第二和第三名。由於兩人的出色發揮，助力4AcesGC以總成績低於標準桿58桿奪得今屆香港站團隊冠軍。

+ 21

賽後拉姆表示終於能夠鬆一口氣，「走向18號果嶺時，我終於能夠放鬆心情！相對於上一站阿德萊德站，我每一桿都打得更果斷，特別是後九洞，我由第13洞開始連抓四隻小鳥，這是我心態更堅定的成果。香港這座城市與球場都非常棒！」

他表示，來香港時，用包機把八位滯留中東的夥伴送到香港，完全沒有想過回報或利益。「這次的亞軍湯姆（德特里）也在包機上，特別欣慰。其實最應該感謝的是兩位從阿曼接兄弟們過來的勇敢機師。」

4Aces GC隊員彼得斯（Thomas Pieters）於3月8日在最後一輪賽事中，在一號發球台擊球。（LIV Golf圖片)

德特里以總成績低於標準桿20桿取得個人賽亞軍。同樣來自4Aces GC的彼得斯總成績低於標準桿 19 桿，單獨排名第三。

4AcesGC隊員彼得斯（Thomas Pieters）於3月8日在最後一輪賽事中，在九號發球台擊球。（LIV Golf圖片)

團隊方面，Legion XIII與 4Aces GC長時間打成平手，互有進賬。直至賽事進行至三分之二後，4Aces GC開始發力，隊長莊臣（Dustin Johnson）、金河珍（Anthony Kim）與昨日鳥王彼得斯各有斬獲，將優勢拉開至五桿。

隊長莊臣表示，已經973日沒有踏上團隊賽冠軍頒獎台，這次感覺非常好。「本周能奪冠當然是好事，而本季度前兩站都拿下第三名，也顯示我們的狀態逐漸回升。兩位湯姆（德特里Thomas Detry和彼得斯Thomas Pieters）本周表現超級出色，AK（金河珍）也非常扎實，感覺我們團隊會一路向好的方向走。」