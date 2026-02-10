土瓜灣金寶肉食公司鼠患嚴重　食環署指滅鼠措施未達標　拒絕解封

食環署早前因應衞生狀況不佳和鼠患嚴重，1月24日飭令土瓜灣落山道「金寶肉食公司」暫停營業，直至署方滿意其衞生情況。食環署今（10日）表示，該公司曾在上周五（6日）提出解封要求，但由於店內衞生狀況及滅鼠措施仍未達標，署方已拒絕其解封要求。



食環署於本月初在全港各區採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，在特別行動中，署方人員就違規情況向相關新鮮糧食店提出47宗檢控。



九龍城「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，食環署1月24日飭令其暫停營業。（政府新聞處圖片）

金寶肉食不當處理豬隻屠體致店內鼠患嚴重 遭食環署封舖

食環署近日在土瓜灣落山道和九龍城道一帶採取深宵特別行動，發現一間名為「金寶肉食公司」的新鮮糧食店，不當處理豬隻屠體，導致店內鼠患嚴重，衞生不佳，影響市民健康的情況絕不容忍。為保障公眾健康，署方已在1月24日根據《公眾衞生及市政條例》向店鋪發出即時封閉令，勒令其即時暫停營業。

食環署要求金寶肉食徹底清潔和消毒有關處所，並進行有效滅鼠工作，直到署方滿意其衞生情況，方會考慮批准其重新營業。該店曾於2月6日提出解封要求，署方指由於店內的衞生狀況及滅鼠措施仍未達標，因此已拒絕其解封要求，該封閉令至目前為止仍然生效。

本月初巡查逾250間持牌新鮮糧食店 提出47宗檢控

食環署表示，已於本月初在全港各區採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，以保障食物安全和公眾健康。在特別行動中，署方人員就違規情況向相關新鮮糧食店共作出101次口頭警告／勸喻，以及提出47宗檢控。

食環署發言人指，署方會持續巡查新鮮糧食店。為進一步打擊衞生不佳甚至鼠患嚴重的店鋪，署方未來會加強在各區採取深宵突擊行動，若發現有新鮮糧食店不當處理豬隻屠體導致鼠患，會毫不猶疑向店鋪發出即時封閉令及取消其牌照，以保障市民健康。