DSE｜內地自修生2小時廣州來港考口試　港籍內地生花20萬深圳補習

【DSE／ORAL／文憑試題目】DSE中學文憑試英文科口試今日（10日）開考。今午4時許、即開考前半小時，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。其中，有港籍內地考生在深圳補習機構報讀DSE課程，修讀一年半已花費近20萬元，目標入讀中大理學士。



另有就讀港人子弟學校的考生表示，今日花了2個多小時從廣州來港應考，希望取得到香港身份，又認為DSE課程有利考入全球各地大學。



3月10日下午4時許、即開考前半小時，上水風采中學考場外有近20人排隊入內。

高才通考生獲家長安排科一對一補習班 成績逐漸改善

今年有5.8萬人報考DSE，當中4.6萬人為學生考生，1.2萬人為自修生，他們當中部分為內地考生。

數年前透過高才通計劃來港、在港經營業務的徐女士，今日陪同孩子到考場應考。她表示，孩子在香港唸書一年，認為香港資源好，競爭較內地小，又透露孩子起初學英文有困難，為了應付DSE，特地安排五科一對一補習班，成績逐漸改善。

近年不少透過各項人才計劃來港的受養人子女報考DSE，以「本地生」身份報讀資助大學，引起「考試移民」爭議，政府隨後收緊本地生居港要求，2028年起要居港兩年才合資格申請資助學位。

徐女士未受政策影響，坦言感到幸運，「剛好考到這個點上，後面的（人）可能不在香港讀了。」她認為政策不公平，因辦理高才通簽證時已有特定要求，選擇來港的家長開支很大，預料新政策下家長會增加開支。

徐女士透露，取得簽證後不常留港，目前孩子入住在學校安排的公寓。如孩子考到理想成績，首選在香港升學，否則會考慮將其送到外國讀書。她又稱，曾考慮將幼女接到香港讀書小學，但考慮種種因素，包括經濟、孩子奔波等，最終安排她在內地讀書，亦未決定會否讓她到香港升讀大學。

港籍內地考生周先生說,在內地高校畢業後,在深圳一間補習機構報讀DSE課程,修讀一年半已花費近20萬。

港籍內地考生：提交官方學籍紀錄文件比以往多

港籍內地考生周先生說，在內地高中學校畢業後，在深圳一間補習機構報讀DSE課程，修讀一年半已花費近20萬元。他說因近年因父母經常來往香港工作，而且喜歡香港中西合璧的特色，故希望在港升學。被問是否有信心，他認為補習班水平或比香港教育質素稍為參差，故他由原本的小班授課，轉到一對一教學。

考評局早前修訂DSE自修生規定，「特殊報考申請」途徑考試的自修生須提交官方學籍紀錄等，他指提交的文件比以往多，但整體尚可接受。他今次報考五科，選修科修讀化學和物理，並透露希望入讀中大理學士，不過他承認若在港留學，會對語言、居住問題等感到擔憂。

3月10日下午4時許、即開考前半小時,上水風采中學考場外有近20人排隊入內。

非港人考生：希望取得到香港身份 若成績好會在港升學

就讀廣州南沙民心港人子弟學校的殷同學表示，今日花了2個多小時從廣州來港應考。他預期成績「坐3望4」，由於並非本地人，對本地新聞不熟悉，學習時面對一定困難。

被問為何選擇DSE課程，他說希望取得到香港身份，加上DSE有利於考入全球各地的大學，若成績好會在港升學；若考得不理想，DSE課程對於報考內地大學也有優勢，又稱內地高考壓力大。

殷同學續透露，曾打算到外國留學，但得悉在美國留學的胞兄過得不快樂，認為離家遠、開支大，相比之下，他認為香港與內地相近。

就讀廣州南沙民心港人子弟學校的殷同學表示,今日花了2個多小時從廣州來港應考。

殷同學表示，其就讀的港人子弟學校每年級有約100人，該校有四成為港籍教師、四成外籍教師、餘下為內地老師。由於該校獲考試及評核局認可為「與考學校」及內地試點考場，他除了英文科口試外，其他科會在內地應考。

對於有消息傳出英文科口試擬改為網上形式舉行，殷同學認為便利內地學生，但估計作弊情況或增加。