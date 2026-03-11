油價升｜中港貨運業指有公司表明加價　料不會將全數成本升幅轉嫁

美國、以色列及伊朗的戰爭導致國際油價上漲，本港亦受到影響。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日（11日）指，油價上升對運輸業影響很大，相信會將成本轉嫁客人，但不會是全數。



航運及交通界立法會議員林銘鋒則估計，航運業等整體成本大幅上升約兩至三成；即使石油輸出國組織等將增產原油，但如中東局勢一直未平穩，相信油價仍會波動。



中東局勢持續緊張，國際油價上漲。2026年3月10日，記者在界限街與金巴倫道交界的埃索油站視察，發現油價未有變化，但有司機擔憂日後會加價。（資料圖片/馬耀文攝）

從2月下旬至今柴油費貴了約一倍 重型貨車每日油費多$600

蔣志偉在港台節目《千禧年代》表示，油公司雖然柴油標價30元，但對一些車隊會有折扣等回贈，實收10元左右。他續說，油價上升對運輸業影響很大，原本每公升柴油成本為6元，現時已超過10元，從2月25日至今多付了約一倍柴油費。

他續說，運輸業每日需用50公升至120公升柴油，油價上升後，一輛輕型貨車每日便要花多約200元油費，重型貨車則需多花500至600元。蔣志偉稱過去油價亦曾上漲至接近高位，但相比之下「呢次就嚟得好急」。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉。（資料圖片）

蔣志偉形容油公司「搏懵」 憂即使中東局勢緩和油價亦只會慢慢減價

蔣志偉又認為油公司「有啲搏懵」，油未到先加價，即使中東局勢緩和，油公司亦只會慢慢減價。他表示，業界相信會將成本轉嫁客人，但不會是全數，已有運輸公司表明需加價。蔣志偉稱對一些大公司影響未必很大，但對一些「單頭」司機，便可能需「倒貼」。

林銘鋒在同一節目表示，國際油價上漲為業界帶來沉重的營運壓力。在航運方面，他指燃油成本大增，加上霍爾木茲海峽等被封鎖，船隻航行風險大增，被迫繞道而令航程延長，林銘鋒又提到，紅海亦有武裝組織把守，令整體成本大幅上升約兩至三成。

航運及交通界立法會議員林銘鋒。（資料圖片/馮子健攝）

林銘鋒認為多了的運費肯定會轉嫁到消費者身上。至於石油輸出國組織及盟友早前同意4月起，將每日增產20.6萬桶原油等措施，他認為此舉一定會降低油價，但未必能回落至中東戰事前的水平，因中東局勢一直不穩定，如局勢一直未平復，相信油價仍會波動。