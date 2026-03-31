杜拜直擊｜王儲試坐Apollo Go料年內杜拜商用　港將全無人化測試

【杜拜直擊Uber無人技術系列之二】自動駕駛技術席捲全球，各大城市紛紛探索未來出行的可能。面對這項顛覆性科技，各地政府在推動落實時難免要保持謹慎，以確保道路使用及行車安全。當中阿聯酋是步伐較進取的國家之一，目前阿布扎比已有無人車投入商業運作；並預計今年內批准百度Apollo Go在杜拜商業營運，當地王儲早前更率先試乘Apollo Go的無人車出席世界政府峰會。

反觀香港，政府現時批准無人車在北大嶼山進行實地測試，至今未有落實時間表。這場無人駕駛浪潮似乎勢不可擋，但何時才能真正融入市民的生活？



Apollo Go RT6無人駕駛的士正在杜拜測試，原定今年3月至4月正式投入商業營運，惟近日測試受美伊戰爭影響而暫停，或會延遲。（蔡正邦攝）

杜拜王儲親自試乘 原定3或4月商業營運 或因戰爭延遲

百度 Apollo Go 在阿聯酋發展迅速，今年1月杜拜的 Apollo Go Park 才剛落成；2月的世界政府峰會（WGS）期間，Apollo Go 已獲指定為大會唯一全無人駕駛體驗用車，更具意義的是，杜拜王儲謝赫·哈姆丹（Sheikh Hamdan）親自乘坐車牌為「DUBAI 2026」的 Apollo Go 無人車前往會場，似乎為新技術投下信任一票。

今年2月杜拜王儲謝赫·哈姆丹（Sheikh Hamdan）親自乘坐Apollo Go 無人車前往世界政府峰會會場。

Apollo Go正在杜拜測試，原定今年3月至4月將在杜拜正式投入商業營運，現時約有50輛車，屆時乘客可以在 Uber 應用程式預訂或選擇無人駕駛的士。惟近日測試受美伊戰爭影響而暫停，時間表或會延遲。

百度已在杜拜設立自動駕駛車輛營運及控制中心，現時有約50輛Apollo Go RT6型號無人駕駛的士。（蔡正邦攝）

擁「左右軚」數據優勢 進入新城市模型需訓練半年

根據最新的財報，百度在全球 26 個城市擁有業務，海外版圖涵蓋杜拜、阿布扎比、瑞士聖加侖，以及倫敦與香港。Apollo Go 在全球擴張的最大優勢，是少數同時擁有「右軚」（如香港、倫敦）和「左軚」（如中國、杜拜）市場實戰經驗的公司。而擁有左右軚駕駛的龐大數據庫，有利訓練自動駕駛的模型。

Apollo Go 在全球擴張的最大優勢，是同時擁有「右軚」和「左軚」市場實戰經驗的公司。（蔡正邦攝）

當然，科技落地並非毫無挑戰。當Apollo Go進入一個新城市，團隊必須讓自動駕駛的模型適應當地的法規和交通標誌，據知通常需要訓練半年。而Apollo Go 根據不同的電池容量，最高續航力分別可達380及510 公里，通常車輛剩餘 20-30% 電量便會自動回航。面對極端天氣如大雪或暴雨，亦會影響電量消耗，所以為安全起見，遇上惡劣天氣，車輛在完成訂單後或會暫停接客並返回車廠。

當Apollo Go進入一個新城市，團隊必須讓自動駕駛的模型適應當地的法規和交通標誌，據知通常需要訓練半年。（蔡正邦攝）

香港測試正有序邁向「全無人化」階段

而Apollo Go 在香港測試的車款，與杜拜的車款相同，均是RT6型號。（運輸署圖片）

視線拉回香港，Apollo Go 在本港的發展同樣令人期待。運輸署剛於 2026 年 2 月 23 日公布，已更新百度的自動駕駛車輛先導牌照。測試路段大幅延伸，連接北大嶼山機場島、東涌市中心及欣澳，總長度達 43.2 公里。獲批同時運行的車輛數目亦顯著增加，機場島增至 20 輛，東涌市中心增至 8 輛。而Apollo Go 在香港測試的車款，與杜拜的車款相同，均是RT6型號。

運輸署已更新蘿蔔快跑的自動駕駛車輛先導牌照，以展開連接北大嶼山機場島與東涌市中心及欣澳的自動車跨區測試項目。（運輸署文件截圖）

最關鍵的是，香港的測試正從「車上後備操作員」邁向「遙距控制中心操作」的階段。這意味著香港正有序地為未來真正的「全無人化」收集數據，然而至今政府仍未有批准無人車作商業營運的時間表。

Uber 自動駕駛總監稱會審慎分階段部署無人車

對於香港這類交通繁忙的城市，自動駕駛的發展時間表如何？Uber 自動駕駛交通及送遞總監 Sarfraz Maredia 受訪時指，香港已被列入 Uber 預計今年（2026年）啟動無人駕駛服務的城市名單中，「我們對於今年晚些時候在香港推出的可能性感到興奮，目前正與香港政府及多個合作夥伴密切洽談。」

Uber 自動駕駛交通及送遞總監 Sarfraz Maredia 受訪時指，香港已被列入 Uber 預計今年（2026年）啟動無人駕駛服務的城市名單中。（蔡正邦攝）

雖然尚未正式敲定具體日期，但 Sarfraz Maredia 表示，目前正等待香港政府的明確態度：「我們只想確保以政府支持的方式來進行，一旦獲批，希望能儘快推出。」

值得關注的是，港府正考慮規管網約車平台及網約車數量，未來或可能對無人車設限。面對潛在的政策挑戰，Sarfraz 直言：「現實情況是，即使我們可以揮動魔杖在全球投入數萬輛車，我們也不會這樣做。以審慎且分階段的方式進行是非常重要的。」他坦言，若港府決定初期僅限特定數量的無人車營運，並需透過實踐證明才能增加配額，Uber 認為是完全合理的做法，亦樂意配合。

Sarfraz Maredia 直言即使香港政府批准無人駕駛的士商業營運，Uber亦會以審慎且分階段的方式部署車輛。（蔡正邦攝）

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