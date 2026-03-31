杜拜直擊｜王儲試坐Apollo Go料年內杜拜商用 港將全無人化測試
【杜拜直擊Uber無人技術系列之二】自動駕駛技術席捲全球，各大城市紛紛探索未來出行的可能。面對這項顛覆性科技，各地政府在推動落實時難免要保持謹慎，以確保道路使用及行車安全。當中阿聯酋是步伐較進取的國家之一，目前阿布扎比已有無人車投入商業運作；並預計今年內批准百度Apollo Go在杜拜商業營運，當地王儲早前更率先試乘Apollo Go的無人車出席世界政府峰會。
反觀香港，政府現時批准無人車在北大嶼山進行實地測試，至今未有落實時間表。這場無人駕駛浪潮似乎勢不可擋，但何時才能真正融入市民的生活？
杜拜王儲親自試乘 原定3或4月商業營運 或因戰爭延遲
百度 Apollo Go 在阿聯酋發展迅速，今年1月杜拜的 Apollo Go Park 才剛落成；2月的世界政府峰會（WGS）期間，Apollo Go 已獲指定為大會唯一全無人駕駛體驗用車，更具意義的是，杜拜王儲謝赫·哈姆丹（Sheikh Hamdan）親自乘坐車牌為「DUBAI 2026」的 Apollo Go 無人車前往會場，似乎為新技術投下信任一票。
Apollo Go正在杜拜測試，原定今年3月至4月將在杜拜正式投入商業營運，現時約有50輛車，屆時乘客可以在 Uber 應用程式預訂或選擇無人駕駛的士。惟近日測試受美伊戰爭影響而暫停，時間表或會延遲。
擁「左右軚」數據優勢 進入新城市模型需訓練半年
根據最新的財報，百度在全球 26 個城市擁有業務，海外版圖涵蓋杜拜、阿布扎比、瑞士聖加侖，以及倫敦與香港。Apollo Go 在全球擴張的最大優勢，是少數同時擁有「右軚」（如香港、倫敦）和「左軚」（如中國、杜拜）市場實戰經驗的公司。而擁有左右軚駕駛的龐大數據庫，有利訓練自動駕駛的模型。
當然，科技落地並非毫無挑戰。當Apollo Go進入一個新城市，團隊必須讓自動駕駛的模型適應當地的法規和交通標誌，據知通常需要訓練半年。而Apollo Go 根據不同的電池容量，最高續航力分別可達380及510 公里，通常車輛剩餘 20-30% 電量便會自動回航。面對極端天氣如大雪或暴雨，亦會影響電量消耗，所以為安全起見，遇上惡劣天氣，車輛在完成訂單後或會暫停接客並返回車廠。
香港測試正有序邁向「全無人化」階段
視線拉回香港，Apollo Go 在本港的發展同樣令人期待。運輸署剛於 2026 年 2 月 23 日公布，已更新百度的自動駕駛車輛先導牌照。測試路段大幅延伸，連接北大嶼山機場島、東涌市中心及欣澳，總長度達 43.2 公里。獲批同時運行的車輛數目亦顯著增加，機場島增至 20 輛，東涌市中心增至 8 輛。而Apollo Go 在香港測試的車款，與杜拜的車款相同，均是RT6型號。
最關鍵的是，香港的測試正從「車上後備操作員」邁向「遙距控制中心操作」的階段。這意味著香港正有序地為未來真正的「全無人化」收集數據，然而至今政府仍未有批准無人車作商業營運的時間表。
Uber 自動駕駛總監稱會審慎分階段部署無人車
對於香港這類交通繁忙的城市，自動駕駛的發展時間表如何？Uber 自動駕駛交通及送遞總監 Sarfraz Maredia 受訪時指，香港已被列入 Uber 預計今年（2026年）啟動無人駕駛服務的城市名單中，「我們對於今年晚些時候在香港推出的可能性感到興奮，目前正與香港政府及多個合作夥伴密切洽談。」
雖然尚未正式敲定具體日期，但 Sarfraz Maredia 表示，目前正等待香港政府的明確態度：「我們只想確保以政府支持的方式來進行，一旦獲批，希望能儘快推出。」
值得關注的是，港府正考慮規管網約車平台及網約車數量，未來或可能對無人車設限。面對潛在的政策挑戰，Sarfraz 直言：「現實情況是，即使我們可以揮動魔杖在全球投入數萬輛車，我們也不會這樣做。以審慎且分階段的方式進行是非常重要的。」他坦言，若港府決定初期僅限特定數量的無人車營運，並需透過實踐證明才能增加配額，Uber 認為是完全合理的做法，亦樂意配合。