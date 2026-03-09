尖沙咀万豚屋開業21年租約期滿月底結業　陳松伶、吳克群等曾光顧

【結業潮／万豚屋／萬豚屋／日式烏冬／豪宴集團／豪宴海鮮酒家】本港結業潮持續，在尖沙咀開業21年的万豚屋（萬豚屋）公布，因租約期滿將於本月底正式結業，未來將潛心鑽研新烏冬產品，期待不久將來再為顧客送上熟悉的味道。該店過去深受食客歡迎，藝人陳松伶、黃長興、前女團Super Girls成員李靜儀（Heidi）、台灣歌手吳克群等也曾光顧。



另外位於藍田麗港城的豪宴海鮮酒家，開業9年同樣因租約期滿，已在今日（9日）告別街坊，不過其所屬的豪宴集團疑似轉攻高檔路線，例如觀塘東廣場的豪宴薈已於今年初開業，號稱投入過千萬裝修打造超級豪華宴會空間，設有30呎大舞台及配備數百吋LED巨幕。



万豚屋在尖沙咀開業21年，因租約期滿將於本月底正式結業。（OpenRice／angelnwk圖片）

万豚屋主打石燒烏冬，湯底包括魚介豚骨及黑蒜油豚骨等3款口味。（万豚屋FB圖片）

万豚屋因租約期滿結業 將潛心鑽研新烏冬產品

在尖沙咀開業21年的万豚屋公布，因租約期滿將於本月底正式結業，其後會退居幕後潛心鑽研新烏冬產品，不論是湯底的層次至麵條的勁道，都會提升品質，持續追求極致，又稱短暫的告別是為了下次更好的相遇，期待不久將來為顧客送上熟悉的味道。

藝人陳松伶2024年曾光顧万豚屋。（万豚屋FB圖片）

藝人陳松伶、台灣歌手吳克群等明星曾光顧

万豚屋主打石燒烏冬，款式包括上級牛肉、厚切豚肉、醬油豬軟骨等，湯底則包括魚介豚骨及黑蒜油豚骨等3款口味，視乎不同的配搭，售價介乎80多至100多元不等，過去深受食客歡迎。藝人陳松伶、黃長興、前女團Super Girls成員李靜儀（Heidi）、台灣歌手吳克群等也曾光顧。

藍田麗港城商場豪宴海鮮酒家2026年3月8日最後營業。（全港店舖執笠結業消息關注組FB／Kwokkei Tang圖片）

豪宴海鮮酒家開業9年因租約期滿光榮結業

位於藍田麗港城商場二樓的街坊酒樓「豪宴海鮮酒家」，昨日（8日）已最後營業。豪宴集團官網公布，該店因租約期滿光榮結業，感謝街坊9年以來的支持，如顧客繼續光顧，可到觀塘成業街的豪宴薈，或觀塘裕民坊的聚豪軒。

豪宴集團官網公布，豪宴海鮮酒家因租約期滿光榮結業，感謝街坊9年以來的支持。（豪宴集團FB圖片）

豪宴集團旗下16間店分布全港各區

目前豪宴集團在全港開設16間店，旗下品牌包括國穗軒、聚豪軒、豪宴薈、豪宴1號、豪宴皇宮、豪宴海鮮酒家、比華利山海景宴會廳、滾起樓台式火鍋、潮宴及富盈會，分布在全港各區，例如大埔、將軍澳、灣仔、紅磡及啟德等。

目前豪宴集團在全港開設16間店。圖為已結業的豪宴海鮮酒家麗港城店。（豪宴集團FB圖片）

觀塘東廣場開設新酒樓 主打高檔路線號稱投入過千萬

翻查資料，豪宴集團疑似轉攻高檔路線，近年選址觀塘東廣場的豪宴薈已在今年初開業，其後集團集中資源在社交平台不斷宣傳，號稱投入過千萬裝修打造超級豪華宴會空間，設有30呎大舞台，並配備數百吋LED巨幕，能滿足不同宴會需求。

万豚屋除了石燒烏冬外，也提供日式小食。（万豚屋FB圖片）

万豚屋結業全文︰

時光荏苒，万豚屋由第一碗石燒烏冬冒出的熱氣開始，轉眼間已經陪伴大家走過了二十一個年頭。



這二十一年來，万豚屋不只是一家餐廳，更像是一個裝載著無數故事的地方。我們見證過情侶的第一場約會，看著小朋友由坐高腳椅到長大成人，也感受過大家下班後疲累卻在品嚐湯底時露出的那份滿足。這份支持與陪伴，是我們走過二十一年最珍貴的動力。



回首這段長跑，我們深知自己有做得不夠完善、未臻完美的地方，感謝每一位顧客的包涵與體恤。你們的建議，是我們成長的養分；你們的笑容，是我們最大的成就。



雖然万豚屋將於本月底正式結業，與這家小店暫別，但這並不是終點。這段時間，我們會帶著大家的厚愛，退到幕後潛心鑽研，由湯底的層次到麵條的勁道，持續追求極致。我們相信，短暫的告別是為了下一次更好的相遇。我們正努力研發新產品，提升品質，期待在不久的將來，能以更卓越的姿態，再次為大家送上那份熟悉的味道。



多謝每一位曾到訪過、支持過、甚至只是在轉角處給過我們一個微笑的你。



租約期滿，店門雖然會關上，但那一碗烏冬帶來的溫度，會一直暖在我們心裡。



這不是告別，而是約定更好的大家

