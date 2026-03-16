啟德體育園推動盛事經濟　孫燕姿演唱會帶動消費飆升

啟德體育園周日（15日）再次成為全城焦點，華語流行天后孫燕姿重返香港開唱，3月13日及15日在「啟德主場館」舉行《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，場館內燈海翻騰、歡呼聲浪不絕，展現香港作為亞洲娛樂及盛事之都的國際吸引力。不少歌迷從世界各地來港，對啟德體育園予以好評。而演唱會帶來的區域消費力，進一步印證啟德體育園作為城市經濟推動器的作用，將啟德區逐步打造為香港最新的「音樂+消費」盛事商圈。



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帶動啟德零售館消費 多間餐廳人流增加2至3倍

孫燕姿再次來港開演唱會帶動龐大人流，啟德零售館的消費活動亦同步升溫。館內多間餐廳人流較平日大幅增加2至3倍，晚市時段更在開場前已排滿食客，不少餐廳輪候時間近半小時。便利店亦因人潮湧入，曾在短時間內出現部份飲品及即食食品被掃空的情況，形成明顯的盛事消費效應。

來自澳洲的歌迷Zac表示：「為這場演唱會特地飛來香港，啟德主場館的舞台、燈光和音響完全是國際天王天后級水平，真的很值得。」他指此行在港逗留5天，除參與演唱會，亦計劃到訪多個景點、餐廳及商場。「連同演唱會門票、酒店、餐飲和購物，這趟旅程預算大約20,000港元」。他笑言，香港的盛事氣氛強烈，整個啟德區都充滿活力，「這不只是一場演唱會，而是一趟完整的城市體驗」。

歌迷會資深成員：整個啟德區就像大型嘉年華

孫燕姿吧歌迷會資深成員思宇表示，歌迷會今次特別選擇啟德零售館2樓的中庭空間，與全球各地到場的粉絲交流。他指，歌迷會精心布置大型打卡裝置，讓歌迷在演唱會前後拍照留念，亦準備了小禮物向到訪粉絲致意，場面溫馨熱鬧。

思宇補充，孫燕姿三度巡迴到港演出，但今次首次在啟德主場館開唱，是歌迷多年以來最期待的場地。「我從廣州特地來港，覺得啟德這裡的氣氛特別好，附近商場、餐廳全部爆滿，整個啟德區就像一個大型嘉年華！」

旅客順便購物和到廸士尼樂園遊玩

江門歌迷郭先生稱，為演唱會安排了三天兩夜的行程，並於港島區訂住酒店，預算消費不少於港幣5,000元。今趟不只看Show，還順便購物和到廸士尼樂園遊玩。「我覺得啟德是很好的地點，交通方便，從酒店出發地港鐵啟德站出來很快就到主場館」。