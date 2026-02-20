聞香水後頭痛頭暈原來是過敏？消委會教你如何減低出現過敏情況

相信不論男女，外出造型時總少不免用上香水，除了能夠加強造型，更能低調展現個人性格。大家使用香水時，會否出現過頭痛、頭暈等情況？有的話，則要小心自己出現過敏情況而不自知！近日消費者委員會於最新一期的選擇周刊中，實測了不同香氛產品，亦從中分享了一些香氣安全貼士，大家不妨參考一下。



香水過敏有甚麼症狀？

不論是聞到他人的香水、自己噴太多香水或誤喝香水，如果出現頭暈、頭痛、皮疹或濕疹，皮膚紅腫、呼吸道不適等情況都已經是過敏症狀。香水過敏的成因有很多，常見的成因普遍是個人敏感體質、香水中的化學成分直接刺激鼻腔或三叉神經而引發過敏 、對某些香料或成分過敏或香水濃度過高。

聞香水後頭痛頭暈原來是過敏？(freepik)

噴香水後出現過敏反應怎麼辦？

如果噴灑香水後，出現刺激皮膚或接觸性過敏反應，例如在耳背、胸口、手臂及手腕內側等位置出現短暫皮膚泛紅、瘙癢、乾燥，消委會建議大家停用有關產品，症狀會漸漸消退。

當出現暈香或頭痛的情況，大家可以立即遠離香味源，呼吸新鮮空氣，以幫助身體排出不適的氣味。 如果無法遠離香味源的話，大家可以先喝水配合深呼吸，並試試利用中性氣味，例如衣袖、皮膚或無香味紙巾，讓嗅覺回復平衡。如果症狀持續不緩解或加重，建議及時就醫進行治療。

消委會教你5招安全使用香水

消委會教你安全使用香水！(freepik)

擔心入手新香氛產品會出現過敏反應的話，大家可以先領取心儀香水產品的樣本試用，既可感受香水的前中後調是否合心意，亦可觀察皮膚在噴香水後會否有任何不良反應。另外噴香水時要空氣流通的地方使用，保持距離，避免噴向臉部及眼睛，亦要避免噴灑範圍當中有食物和飲品存在，以免污染食品並誤服。

如果是皮膚敏感，或容易對香料產生不良反應的話，比起直接噴灑在皮膚上，建議考慮噴於衣物上，唯要留意衣服的顏色和物料是否合適噴灑，否則或會在衣物上留下顏色痕跡。

濕疹患者、計劃懷孕、孕婦、正值餵哺母乳的婦女，以及家有嬰幼兒、寵物的家庭，建議慎用或考慮暫時避免使用香水，以免直接或間接造成刺激。