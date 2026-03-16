消委會｜$99.9加滕、IKEA記憶棉枕媲美$1688 Dentons　惟易感濕冷

消委會今日（16日）公布13款枕頭樣本的測試結果。最貴的1,688元 Dentons「Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile」，與兩款99.9元的中國製加滕及BRUKSVARA記憶棉枕評分相同，對於體型大及細的人士總評分別為4.5分及4分。



不過加滕及BRUKSVARA記憶棉枕相對濕度較高，分別為59.1%和66.9%，使用者或感到濕冷，影響舒適度。



（左起）消委會總幹事沈朝暉、消委會可持續消費兼公共事務及教育小組副主席陳建年。（鄭子峰攝）

Dentons 的「Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile」，對體形細的人士總評為 4 分，對體形大人士為 4.5 分。（洪戩昊攝）

加騰 Kato 的「竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow」，對體形細的人士總評為 4 分，對體形大人士為 4.5 分。（洪戩昊攝）

BRUKSVARA 的「人體工學枕頭 Ergonomic pillow」，對體形細的人士總評為 4 分，對體形大人士為 4.5 分。（洪戩昊攝）

消委會公布13款枕頭樣本的測試結果，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕、3款聚酯纖維枕，售價由79.9元至1,688元不等。記憶棉枕的整體表現較佳，全部樣本對於體形大的人士總評達4.5分，對於體形較細人士則4至4.5分。

$99.9 中國製記憶棉枕媲美$1,688澳洲品牌

售價最貴、1,688元的Dentons「Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile」，對體形大小細人士總評分別4.5及4分。售價最便宜、99.9元的BRUKSVARA 「人體工學枕頭 Ergonomic pillow」和加滕Kato「竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow」，對體形大小細人士總評同樣為4.5及4分。

▼ 記憶棉枕 ▼



消委會今日（16日）公布13款枕頭樣本的測試結果，發現大部份記憶棉枕表現較好。（鄭子峰攝）

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記憶棉枕最低售99.9元 但容易潮濕

BRUKSVARA 的「人體工學枕頭 Ergonomic pillow」和加滕Kato「竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow」，兩款對體形細的人士承托總評均為4分，對體形大人士為4.5分，加滕 Kato的耐用程度更獲滿分。

兩款枕頭的散熱級別屬溫暖至中等溫暖，但相對濕度較高，分別為59.1%和66.9%，使用者或感到潮濕、濕冷。消委會又發現，BRUKSVARA填充物外漏較多，且枕頭套於角落等位置出現空隙。加滕Kato 的枕頭套樣本在清洗後拉鏈壞掉，所以做工以及品質整體評份較低，只有2.5分。

BRUKSVARA的進口商回應指，該公司根據物料的特性，挑選有助於防止點燃的材料，故其產品設計符合ISO 12952-1標準中的香煙點燃測試要求，確保在防火試驗中表現良好。

▼ 聚酯纖維枕 ▼



消委會公布13款枕頭樣本的測試結果，包括3款聚酯纖維枕。（鄭子峰攝）

3款聚酯纖維枕售價介乎79.9元至170元

此外，3款聚酯纖維枕售價介乎79.9元至170元，其中afontane 的「抗病毒珍珠枕 15"」和卡撒天嬌 Casablanca 的「星級酒店枕 Deluxe Hotel Pillow」，對體型較大人士的總評獲4分。不過，卡撒天嬌 Casablanca 的枕頭接觸面積較低，錄得74%，可能影響舒適度。

至於另一款聚酯纖維枕，Home Coordy 的「聚酯枕頭 Polyester Pillow」的接觸面積亦只錄得66%，而且該枕頭下陷速度非常快、下陷幅度大，顯示其承托力不足，使用者或覺得舒適度較低。

▼ 乳膠枕 ▼



消委會測試13款枕頭樣本，包括3款乳膠枕。（鄭子峰攝）

▼ 消委會公布13款枕頭樣本的測試結果 ▼

