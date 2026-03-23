K11 MUSEA黑卡會員一年消費2000萬　今年2月人流創同月新高

位於尖沙咀的K11 MUSEA匯粹多個國際一線奢侈品牌，自去年初起推行品牌升級，吸引高端顧客，首階段升級更新商場整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐。商場最高級別的黑卡會員，於去年消費額同比升逾10%，最高一位全年消費更超過港幣2,000萬元。



年輕一代熱衷於體驗式消費，K11香港首席執行官（CEO）林灝哲表示，公司設有專門團隊服務VIP顧客，例如近期有來自台灣的客人專門來港為取手錶，團隊特意到機場接送，與商戶溝通為客人延長營業時間，並為他安排酒店住宿，提供一站式服務。



首階段升級更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐。（夏家朗攝）

首階段升級更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐。（夏家朗攝）

首階段升級更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐。（夏家朗攝）

首階段升級更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐。（夏家朗攝）

分為3個階段品牌升級 超過60個品牌首次進駐

K11是香港其中一個文化零售地標，根據新世界2025/26年度中期業績公各，K11 MUSEA的出租率為98%，創下開業以來的新高。K11 MUSEA自去年初起推行品牌升級，計劃分為三個階段，第一階段會於今年內完成，預計第三階段會於2030至2031完成。

首階段升級更新K11 MUSEA整體逾30%舖面面積，超過60個品牌首次進駐，預計今年完成品牌升級後，相關舖位面積相較去年能有雙位數租金增幅。

旅客及本地客各佔一半 一年內消費40萬可成黑卡會員

K11 MUSEA自2019年開業，人流自去年下半年起不斷創新高，去年8月Chiikawa展及C朗博物館舉辦期間，人流創下同月新高；今年2月份的人流同樣創下同月新高。K11 MUSEA的會員消費中，旅客及本地客各佔一半，要成為最高級別黑卡會員，一年內的消費額需達40萬元，去年下半年黑卡會員的消費額按年升逾10%，最高消費會員全年消費超過港幣2,000萬元。

K11香港首席執行官林灝哲（夏家朗攝）

香港首席執行官林灝哲：專門團隊為VIP提供一站式服務

年輕一代熱衷於體驗式消費，即消費者在購買商品或服務時，通過參與、感知和體驗來獲得樂趣、情感滿足或記憶。

K11香港首席執行官林灝哲表示，會設專門團隊服務VIP顧客，他舉例指，近期有來自台灣的客人專門來港為取手錶，團隊特意到機場接送，與商戶溝通為客人延長營業時間，並為他安排酒店住宿，提供一站式服務。

疫後通關，港人北上成風，林灝哲認為，北上消費已穩定下來，對其影響客人在商場的消費額不感擔心，「由通關2023年開始，到依家都過咗兩三年嘅時間，我哋就暫時未見到北上消費嗰個量按年急劇增加。」他又指，每逢假日旅客的訪港數字正面，「咁所以都會對沖咗北上消費嘅影響。」