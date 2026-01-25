Fortnum & Mason結業　美國瑜珈服飾Alo Yoga接手K11 MUSEA巨舖

【Fortnum & Mason／K11 MUSEA／Alo Yoga／Lululemon／BLACKPINK】早前因宣布結業被搶購一空的英國王室御用品牌Fortnum & Mason（福南梅森），今日（25日，星期日）正式結束在尖沙咀K11 MUSEA的營運，惟該舖位橫跨兩層，面向維多利亞港無敵大海景，究竟未來租戶花落誰家？近日社交媒體如小紅書廣傳，Lululemon的競爭對手、美國高端瑜珈及運動品牌Alo Yoga將會進駐，在該址開設香港首店。



翻查資料，Alo Yoga近月更在求職平台刊登多個標明地點是香港的招聘廣告，包括亞太區零售營運總監等，另外官網職位空缺頁面也刊登9個與香港相關的職位，加上Alo今年第二季將在北京及上海同步開設中國首店，近年亦邀請韓國女團BLACKPINK成員擔任代言人，可見品牌正拓展亞洲及大中華區版圖。



▼2026.01.13 Fortnum & Mason尖沙咀店補貨後重開▼



Fortnum & Mason現址花落誰家？Alo Yoga接手

英國王室御用品牌Fortnum & Mason今日結束香港分店，是唯一英國以外的分店。其位於K11 MUSEA兩層巨舖的未來租戶，近日深受市場關注。

社交媒體廣傳，美國高端瑜珈及運動品牌Alo Yoga將進駐香港，首店選址正是Fortnum & Mason現址，料與同樣主打瑜伽衣物的Lululemon在香港展開較量。

社交媒體廣傳，美國高端瑜珈及運動品牌Alo Yoga正準備進駐尖東K11 MUSEA，舖位為Fortnum & Mason現址。圖為Alo Yoga美國白原市店。（官網圖片）

全球逾50間店 定位高端瑜伽品牌

翻查資料， Alo Yoga於2007年在美國加州洛杉磯創立，主打高端瑜伽及運動服飾，在全球多個城市開設逾50間零售店，近年更成為不少名人喜愛的品牌，在全球熱度持續攀升，例如國際巨星Taylor Swift便經常被拍攝穿着Alo的服裝。

邀BLACKPINK Jisoo及防彈少年團BTS Jin代言

相對Lululemon，港人對Alo Yoga認識度可能較低。不過Alo Yoga近年向年輕消費者展開宣傳，先後邀請正在香港舉行演唱會的韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，以及韓國男團防彈少年團BTS成員Jin擔任品牌大使，可見正積極拓展亞洲及大中華區的版圖。

Alo Yoga邀請韓國女團BLACKPINK成員Jisoo擔任品牌大使。（官網圖片）

+ 3

Alo Yoga邀請韓國男團防彈少年團BTS成員Jin擔任品牌大使。

LinkedIn刊登香港招聘廣告 官網顯示涉9個亞太區職位

雖然Alo暫未公布攻港，但已在求職平台LinkedIn刊登多個招聘廣告，地點標明是香港，包括營運與管理等職位，例如兩周前刊登的亞太區調查經理、亞太區物流總監、亞太區零售營運總監、亞太區社群媒體專員，另外Alo官網的職位空缺頁面中，也顯示正招聘9個與香港相關的職位，反映正籌組香港班底。

Alo Yoga在求職平台LinkedIn刊登多個招聘廣告，地點標明是香港。（網頁截圖）

Alo Yoga官網的職位空缺頁面中，顯示正招聘9個與香港相關的職位。（官網截圖）

Alo Yoga今年第二季北京上海同步開中國首店

據內地傳媒指，Alo計劃今年第二季在北京及上海同步開設中國首店，其中上海店位於靜安嘉里中心，佔地兩層；北京首店則位於三里屯太古里北區，佔地三層。上述兩地段均屬當地最國際化的商圈，換言之Alo今年將同時進軍香港與內地高端市場。