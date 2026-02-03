新世界上海K11ELYSEA寫字樓預租率超過50%

新世界發展（0017）旗下上海大型綜合項目K11 ELYSEA寫字樓，預計今年下半年陸續入伙，目前預租率超過50%。



上海K11 ELYSEA位於有「東方香榭麗舍」之稱的上海淮海路核心地段，由文化零售、文化藝術空間及寫字樓組成，總建築面積近140萬平方呎，與鄰近的上海K11形成「雙子星」聯動效應。

項目的寫字樓部分命名為K11 ATELIER Huaihai，為上海核心商業區的嶄新商業項目，受來自法律、金融、諮詢及時尚等專業行業青睞。截至2026年1月，寫字樓預租率已超過50%。

上海大型綜合項目K11 ELYSEA。

K11 MUSEA除夕元旦假期人流按年升近50%

香港業務方面，受惠於除夕至內地元旦三日連假帶動，集團旗下國際文化零售地標 K11 MUSEA人流按年升近50%。會員消費錄得按年逾40%增長，其中以國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌表現最亮眼，按年升幅分別逾40%及80%，旅客最大單筆消費額超過100萬港元。新春假期將至，K11 MUSEA 將聯同支付平台推出多項推廣活動，為顧客提供更豐富的購物體驗。