殘運會｜馬會向港將頒發逾684萬港元獎金　廖長江：港隊表現卓越

馬會今（16日）舉行殘運會「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，表揚香港代表隊大豐收，奪得11金、23銀及26銅，並頒發共684萬元獎金。



馬會主席廖長江表示，港隊在今屆殘運會表現卓越，各位健兒在賽場上全力以赴，超越自我，展示「我做得到」的香港精神。馬會將繼續與香港政府及社會各界攜手，延續全運會的成功經驗，深化大灣區的多元交流合作，為建設體育強國、國家長遠發展出一分力。



馬會今（16日）舉行殘運會「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，表揚香港代表隊大豐收。（馬會提供圖片）

馬會今（16日）舉行殘運會「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，表揚香港代表隊大豐收。（馬會提供圖片）

政務司司長陳國基表示，今屆全運會和殘特奧會第一次由廣東、香港和澳門三地聯合承辦，展現了粵港澳大灣區融合發展的力量。（馬會提供圖片）

政務司司長陳國基致辭時表示，今屆全運會和殘特奧會第一次由廣東、香港和澳門三地聯合承辦，展現了粵港澳大灣區融合發展的力量，意義特別重大。運動員在比賽場上展現了不屈不撓、永不放棄的體育精神，在不同項目大放異彩，用汗水和堅持寫下奮鬥故事。

硬地滾球運動員梁育榮首度參加殘運會即勇奪兩金，他分享指，今屆殘運會的硬地滾球項目於香港舉行，在主場踏上頒獎台感到別具意義，這次賽事整個隊伍發揮出色，獲得4金4銀4銅，錄得隊史歷來最佳成績。出戰三個乒乓球項目並全取獎牌的王婷莛則表示，對能夠在香港出戰殘運會並奪得三面銅牌，感到非常光榮。

馬會主席廖長江指，港隊在今屆殘運會表現卓越，各位健兒在賽場上全力以赴，超越自我，展示「我做得到」的香港精神。（馬會提供圖片）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」發放逾9400萬現金獎勵

馬會贊助體院於2023年推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。至今馬會已透過計劃發放超過9,400萬港元現金獎勵。