中東局勢｜馬會評馬人處杜拜稱平靜　歸期未定　憶收兩次導彈警報

美國和以色列上周六（2月28日）對伊朗發起聯合軍事打擊，伊朗亦向中東多國的美軍基地及以色列還擊，包括杜拜。香港賽駒「昇瀧駒」當日在杜拜美丹馬場出戰三級賽北風錦標，團隊亦在當地滯留，其中包括馬會評馬人黃楨淘。



人稱阿淘的他今日（3日）在商台節目分享指，他目前住在市中心一間酒店，當地市面平靜，只是人流較少。一行人原定上月28日便返港，不過當日比賽後杜拜領空已封鎖，現時最快當地時間周二、三可離開當地，「唔確定呀呢一刻都」，至於「昇瀧駒」會暫留在當地比賽馬場馬房，最快周末離開。



2026年2月28日，據報道，在伊朗飛彈和無人機持續襲擊阿聯酋期間，杜拜的遊客被迫睡在地下室和地下停車場等臨時避難所。（X影片截圖）

圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

阿淘在商台節目《在晴朗的一天出發》中分享指，「昇瀧駒」上周六在杜拜出賽賽事已順利完成，當晚臨近開跑時已聽到類似煙花的聲響，亦看到遠處有火光，「都幾密 」，便知道已開戰。

他又說，「昇瀧駒」團隊原定完成4場比賽後便返回香港，但航班已經延誤。他們原定乘坐國泰航空的返港航班航班，一度改期至周日早上，後來又再安排轉往阿聯酋航線，現在則延至周二或同三，「唔確定呀呢一刻都」。

圖為2026年3月2日，阿聯酋航空兩架客機在杜拜機場停泊。（Reuters）

至於「昇瀧駒」，阿淘指牠目前安置在馬場馬房中，應該會安排會在周末離開。他目前住在杜拜市中心一間酒店，形容當地情況相對平靜，只是人流較少。馬主及練馬師則在馬場酒店下塌，據他們指該處商場超市均有補給貨物。

由田泰安策騎的「昇瀧駒」。(香港賽馬會)

阿淘提到周六深夜曾收到兩次警報，指有導彈飛過；隨後當局發出警報，通知「解放」，即可如常活動，不過他表示昨晚仍聽到防禦彈的聲響。他又說當局建議他們盡量留在室內，並避免靠近窗邊。

他最後指，杜拜當地時間周一已有貨機起飛，隨著有貨機，客機升降「會安心啲」。他又指相信杜拜安全，「仲安全過喺飛機」。