九巴及嶼巴專營權明年屆滿　政府研續批　探討辦需求導向智慧公交

九巴及嶼巴專營權將於明年屆滿，運輸及物流局在一份提交予立法會交通事務委員會中的文件提到，兩間營辦商均有意展開新的專營權，正考慮兩間公司的申請，會與相關營辦商研究加快引入新能源巴士，配合2050年實現碳中和的目標。



為配合上月公布的《運輸策略藍圖》，推行「需求導向智慧公交」，政府會與營辦商一同探討不同應用場景的試行路線，例如在偏遠地區或是客流較分散的時段，在現行服務之上透過靈活調派車輛等，以滿足乘客需求。



九巴專營權將於明年屆滿。（資料圖片）

續批條件：證明能提供適當而有效率的服務、願意繼續投資

運輸及物流局表示，兩間營辦商已表示有意申請在現有專營權屆滿後接續展開新的專營權。根據以往一貫做法，現有營辦商如證明能夠提供適當而有效率的服務，並願意繼續投資經營專營巴士服務，可獲考慮批予新專營權。

運輸及物流局指，政府現正考慮九巴及嶼巴有意申請新專營權一事，會致力確保專營巴士服務的穩定性，並推動營辦商提升服務和安全水平和保持長遠財政可持續性，例如會與營辦商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年實現碳中和的目標。

推動營辦商提供更多實用乘客資訊和服務、便利長者手機程式

局方提到，會推動營辦商提供更多實用的乘客資訊和服務、提供更多適合長者的手機應用程式功能便利長者，以及為有需要的乘客提供更佳服務，例如在低地台雙層巴士提供雙輪椅位，方便以輪椅代步的乘客，促進無障礙運輸理念。

運輸及物流局在2月6日公布《運輸策略藍圖》，其中一項提出的措施是推行「需求導向智慧公交」。（廖雁雄攝）

運輸及物流局在今年2月公布《運輸策略藍圖》，其中一項提出的措施是推行「需求導向智慧公交」，透過善用科技，為乘客提供更具效率的公交服務。局方指，政府會與營辦商一同探討不同應用場景的試行路線，例如在偏遠地區或是客流較分散的時段，在現行服務之上透過靈活調派車輛、優化選定的線路及其服務安排，以滿足乘客需求。