宏福苑聽證會｜播殉職消防何偉豪最後身影　錯往宏泰閣　31樓墮下

大埔宏福苑大火，37歲的消防隊目（追授）何偉豪殉職。今日（19日）舉行的首場宏福苑獨立委會員聽證會披露，大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，約於火警發生後10分鐘到達現場。 原來，何偉豪當時是被派往宏昌閣2705室救出住戶，當中路線會途經宏泰閣單車口，懷疑因為當時情況混亂，閉路電視片段顯示何偉豪在3時15分卻入了宏泰閣，並乘搭升降機上到25樓，而升降機閉路電視片段見到何偉豪最後身影，他當時頭戴頭盔，左手手持鐵錘，背着滅火筒。

何偉豪進入宏泰閣後3分鐘後，地下大堂滿布濃煙，至下午3時22分，何偉豪稱被困於30樓，在通訊叫「mayday mayday」呼救，但他未有提及在哪一座樓。杜淦堃稱，當時宏泰閣高層情況惡劣，何偉豪很有可能是除下呼吸器，欲打破了31樓的窗戶逃生，但最終不幸墮樓身亡。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑五級火，殉職消防員何偉豪。（消防處提供）

▼2025年12月2日 消防員路祭在大埔宏福苑大火殉職同袍何偉豪▼



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何偉豪原任務是往宏昌閣2705室救出住戶 路線途經宏泰閣單車口

何偉豪生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，大約於火警發生後10分鐘到達現場。 當日，何偉豪被派去宏昌閣2705室救出住戶，路線途經宏泰閣單車口。

宏泰閣閉路電視卻見到何偉豪進入宏泰閣並乘搭升降機上到25樓

今日聽證會分別播出宏泰閣地面大堂、升降機的閉路電視片段。片段顯示何偉豪在3時15分，進入宏泰閣，並乘搭升降機上到25樓，相信他當時是希望去宏昌閣27樓，但最終去錯宏泰閣。

升降機閉路電視見何偉豪最後身影 入宏泰閣後3分鐘後大堂已滿濃煙

升降機閉路電視片段，見到的是何偉豪最後身影，他當時頭戴頭盔，左手手持鐵錘，背着滅火筒。他進入宏泰閣後，地下大堂3分鐘後已滿佈濃煙。

何偉豪被困宏泰閣30樓叫「mayday 」呼救

下午3時22分，何偉豪稱被困於30樓，在通訊中叫「mayday mayday」呼救，但當時因為情況混亂，他未有提及在哪一座樓。

消防員何偉豪（右）不幸在大埔宏福苑五級火中殉職離世。（Threads）

下午3時55分，何偉豪被發現在空曠地方，從宏泰閣被送去醫院，於下午4時41分被證實死亡。他左手手套和消防靴不見，鐵錘不見，呼吸器不見，制服燒傷。驗屍報告結果顯示，他吸入大量一氧化碳，全身多處燒傷。

杜淦堃：何偉豪很有可能欲打破了31樓的窗戶逃生時墮樓

杜淦堃稱，當時宏泰閣高層情況惡劣，何偉豪很有可能是除下呼吸器，欲打破了31樓的窗戶逃生，但最終不幸墮樓身亡。

▼2025年12月19日，何偉豪出殯，消防處舉行最高榮譽喪禮▼

