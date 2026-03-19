港澳米芝蓮2026｜一文看清上榜餐廳名單

【港澳米芝蓮指南2026／米芝蓮榜單】全球知名美食指南「米芝蓮」今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。



米芝蓮一星餐廳名單逐一公布。(林子慰攝)

【18:53】米芝蓮三星餐廳名單公布。

Ta Vie旅（中環）

Sushi Shikon 志魂（中環）

T’ang Court 唐閣（尖沙咀）

Caprice（中環）

Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳（澳門）

Jade Dragon譽瓏軒（澳門）

Forum 富臨飯店（銅鑼灣）

Amber（中環）

8½ Otto e Mezzo Bombana（中環）



【18:41】Cristal Room by Anne-Sophie Pic成新二星餐廳。

【18:38】第二批米芝蓮二星餐廳名單公布。

Lung King Heen 龍景軒（中環）

Tate（上環）

Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門）

Feng Wei Ju 風味居（澳門）

L’Envol（灣仔）

Lai Ching Heen 麗晶軒（尖沙咀）

Noi by Paulo Airaudo（中環）



【18:32】天龍軒主廚劉秉軒，獲得今屆港澳米芝蓮新獎項「導師主廚大獎」。

【18:31】L'Atelier de Joël Robuchon成新二星餐廳。

【18:28】第一批米芝蓮二星餐廳名單公布。

Rùn 潤（灣仔）

The Huaiyang Garden 准揚曉宴（澳門）

Octavium（中環）

The Eight 8餐廳（澳門）

Arbor（中環）

Chief Tam’s Seasons 譚卉（澳門）

Bo Innovation 廚魔（中環）

Wing Lei 永利軒（中環）

Ying Jee Club 營致會館（中環）

Tin Lung Heen 天龍軒（尖沙咀）



新一星餐廳代表合照。(林子慰攝)

【18:16】China Tang 唐人館成新一星餐廳。該餐廳是由華人世界首屈一指的美食家林建岳和已故傳奇名人鄧永鏘爵士攜手創辦。

【18:14】第七批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Neighborhood（中環）

Arcane（中環）

Whey（中環）

Yong Fu 甬府（灣仔）

Estro（中環）

Roganic（銅鑼灣）

I M Teppanyaki and Wine 鑄．鐵板燒（天后）

Mono（中環）

Spring Moon 嘉麟樓（尖沙咀）



【18:11】第六批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Duddell’s 都爹利會館（中環）

Sushi Kinetsu 鮨金悅（澳門）

Yat Tung Heen 逸東軒（佐敦）

Plaisance by Mauro Colagreco（中環）

Sushi Kissho by Miyakawa 鮨吉祥 宮川（澳門）

Hansik Goo（中環）

Ying 帝影樓（澳門）

Loaf On 六福菜館（西貢）

Five Foot Road 蜀道（澳門）

Sun Tung Lok 新同樂（尖沙咀）



所有一星餐廳代表合照。(林子慰攝)

【18:10】Sushi Takeshi成新一星餐廳。

【18:08】第五批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Tuber Umberto Bombana（尖沙咀）

Pearl Dragon 玥龍軒（澳門）

Zuicho 瑞兆（澳門）

Kappo Rin 割烹凜（中環）

Mizumi 泓（澳門）

Fook Lam Moon（Wan Chai）福臨門（灣仔）

The Legacy House 彤福軒（尖沙咀）

Seventh Son（Wan Chai） 家全七福（灣仔）

Man Wah 文華廳（中環）



【18:06】第四批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Mora 摩（上環）

Susui Wadatsumi（尖沙咀）

Louise（中環）

Yardbird（上環）

Belon（中環）

Pang’s Kitchen 彭慶記（跑馬地）

8½ Otto e Mezzo Bombana （澳門）

Gaddi’s 吉他士（尖沙咀）

Lai Heen 麗軒（澳門）

Ho Hung Kee（Causeway Bay）何洪記（銅鑼灣）



【18:03】Don Alfonso 1890 當奧豐素1890 成新一星餐廳。

Palace Garden 御花園成新一星餐廳。（林子慰攝）

【18:00】第三批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Zi Yat Heen 紫逸軒（澳門）

Zhejiang Heen 浙江軒（灣仔）

Tosca dl Angelo（尖沙咀）

Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine 御寶軒（尖沙咀）

一樂燒鵝（中環）

Racines（上環）

Aji 雅吉（澳門）

Ami（中環）

Ye Shanghai（尖沙咀）

夜上海（尖沙咀）



【17:58】第二批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Épure（尖沙咀）

Summer Palace 夏宮（金鐘）

Beefbar（中環）

Man Ho 萬豪金殿（金鐘）

The Chairman 大班樓（中環）

Kam’s Roast Goose 甘牌燒鵝（灣仔）

New Punjab Club（中環）

Xin Rong Ji 新榮記（灣仔）

Shang Palace 香宮（尖沙咀）

Fu Ho 富豪（尖沙咀）



【17:53】Palace Garden 御花園成新一星餐廳

Palace Garden 御花園成新一星餐廳，總廚莊嘉輝接受獎項。（林子慰攝）

Palace Garden 御花園成新一星餐廳。（林子慰攝）

【17:48】米芝蓮一星餐廳名單逐一公布。

港澳米芝蓮一星餐廳

Feuille（中環）

Nagamoto 長本（中環）

Ryota Kappou Moden（中環）

Andō（中環）

Vea（中環）

Liu Yuan Pavilion 留園雅敘（灣仔）

Cheat（尖沙咀）

Petrus 珀翠（金鐘）

Godenya（中環）



米芝蓮一星餐廳名單。(林子慰攝)

「米芝蓮」３月19日公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。

【17:40】年輕主廚大獎由香港的韓國廚師Kim GwanJu得到。

年輕主廚大獎由香港的韓國廚師Kim GwanJu得到。

(林子慰攝)

(林子慰攝)

【17:36】大會首先公布港澳米芝蓮綠星餐廳

大會率先公布公布米芝蓮綠星餐廳，總共有五間上榜。(林子慰攝)

大會率先公布公布米芝蓮綠星餐廳，總共有五間上榜。(林子慰攝)

「米芝蓮」３月19日公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。（林子慰攝）

▼港澳米芝蓮指南2025頒獎典禮▼



+ 5

去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2025》名單中，港澳兩地合共有95間餐廳「摘星」，當中香港佔76間，包括58間一星、11間二星及7間三星。

▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼

