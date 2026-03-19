宏福苑聽證會｜居民屢投訴工地吸煙無正視　勞工處巡16次均稱未見

政府為大埔宏福苑大火成立的獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，開案陳詞指發現懷疑為火源位置的天井平台留有大量煙頭，居民多次就工地吸煙問題投訴，但未得到正視。在下午部份聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃談到有關工程是否充份監瞖、現有安全標準和監管制度是否足夠。

杜指，勞工處有權發出書面命令禁止地盤吸煙，但從未就宏福苑發出禁煙命令，並引述勞工處證人指發出禁煙令很罕見，宏福苑吸煙問題未達到發出禁煙令的標準，且署方先後16次去宏福苑調查吸煙，稱從未見到工人在棚架上吸煙的情況。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑獨立委員會3月19日舉行首場聽證會，開案陳詞指發現懷疑為火源位置的天井平台留有大量煙頭。（資料圖片／夏家朗攝）

▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼



+ 3

獨立委員會舉行首場聽證會委員會開案陳詞指，有證據顯示工地有人吸煙，而事發時幾乎全部消防設施，基於人為因素徹底失效，並指警方事後挖掘發現，天井平台有大量煙頭及垃圾紙皮，相信是煙頭點燃紙皮，火勢之後由外牆棚架攻入室內。

居民多次投訴工地吸煙沒有得到正視

開案陳詞提到大火主要有五大問題，當中就包括棚架上及懷疑為火源的光井平台留有大量煙頭，居民多次投訴，沒有得到正視。

去年11月底有影片顯示，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在石屎上吸煙，煙霧彌漫，距離棚架相當近，不遠處便是綠色棚網。（Threads@jackyyy0728）

今日下午部份聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃談到有關工程是否充份監瞖、現有安全標準和監管制度是否足夠，主要講及居民多次投訴工人吸煙，工地禁止吸煙的規定很多時候沒有遵守，天井的煙頭及閉路電視的吸煙記錄可以證明。

+ 9

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊下午會後離開。（梁偉權攝）

勞工處證人稱宏福苑吸煙問題未達發出禁煙令標準

杜淦堃指，勞工處有權發出書面命令禁止地盤吸煙，但從未就宏福苑發出禁煙命令，而有有勞工處證人指，發出禁煙令很罕見，宏福苑的吸煙問題未達到發出禁煙令的標準，且署方先後16次去宏福苑調查吸煙，稱從未見到工人在棚架上吸煙的情況，故居民投訴未能成立。

杜淦堃指，投訴人提供了工人吸煙照，雖然勞工處人員無親眼見到，但不代表無人吸煙 。杜淦堃又展示2024年8月的勞工處處理的一宗投訴，處方回覆投訴人，找不到吸煙人、煙頭，亦沒有可燃物，最終投訴人對回覆結果滿意。

+ 10

杜淦堃對勞工處處理吸煙投訴手法感遺憾：似乎覺得是消防處的責任

杜形容，「這些事連續發生了多少次？16次，每次巡查後裁定投訴未能成立，遺憾是勞處每次處理手法都相同，他似乎覺得是消防處的責任。」