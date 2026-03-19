宏福苑聽證會｜揭宏業造假　居民指具爆炸性　斥監察部門「求其」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，不少居民出席。有遺屬形容資料具「爆炸性」，又說聽證會上公開棚網的部份最令人嘩然，「原來全部嘢都係假」，批評有人互相遮掩。他又指，負責監察的部門處事「求其」，「到底係真定假？睇個嗰人都唔在意。」



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會，到下午4時半結束。（梁偉權攝）

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（左起）居於宏仁閣的前法團管委會成員江祥發、居於宏盛閣的李先生、以及居於宏泰閣的葉家駒，在首日聽證會結束後見記者。（梁偉權攝）

居民：原來全部嘢都係假 睇個嗰人都唔在意

居於宏泰閣的遺屬葉家駒形容資料具「爆炸性」，部份資料居民以往並不知道，雖然早前有傳媒報道檢測證書是假，惟「從來都無諗過係咁。」他說聽證會上公開棚網的部份最令人嘩然，「原來全部嘢都係假」，批評有人互相遮掩。他又指，負責監察的部門處事「求其」，「到底係真定假？睇個嗰人都唔在意。」

宏泰閣居民葉家駒形容聽證會資料具「爆炸性」。（梁偉權攝）

聽證會播出房屋局獨立審查組（簡稱ICU）測試片段，見到棚網被打火機燒15秒，着火再燒10秒，直至有人吹熄，才停止燃燒。杜官形容ICU 似乎認為棚網是阻燃的，對結果不感託異。葉家齣表示，首次看到有關片段，對於有人將火種吹熄感到奇怪。

聽證會上亦提到宏業疑剪接片段，再將續燃10秒的部分隱暪。葉家齣說：「今日訊息同我哋所得到嘅都好唔同，（未來）會有大量訊息披露，相信同希望可以幫助還完成件事真相。」

希望繼續落去，有更多我哋唔知嘅嘢，我哋冀求得到嘅真相。 宏泰閣居民葉家駒

宏仁閣的前法團管委會成員江祥發說，對於廳證會上提及的棚網部份感到震驚。（梁偉權攝）

住在宏仁閣的前法團管委會成員江祥發表示，在庭上獲悉的資訊多且比預期豐富，又說對於廳證會上提及的棚網部份感到震驚，因其牽涉層面範圍廣，涉政府部門巡查問題。對於認為哪個部門需要負責，他指不便評論。

居於宏盛閣的李先生認為，聽證會的證據確實，與他早前的質疑相同，棚網有脆化跡象。

宏盛閣居民李先生指聽證會的證據確實，與他早前的質疑相同。（梁偉權攝）

居民促政府檢視大維修操作 「要我哋大維修但又無協助」

談及感受，江祥發形容感到沉痛和不開心，不少街坊和「戰友」離世。他說，希望政府檢視大維修操作，包括增設指引，「3.3億工程，係咪真係我哋普通街坊能做到？咁多專業團隊，要持牌先做到顧問或承建商，無可能會畀唔熟悉嘅居民。你將工程交畀我哋，我哋又唔係全職，全職都搞唔掂啦。」

53%單位遭受損毀 居民質疑為何清拆7幢樓

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃今日讀開案陳詞指，宏福苑受災7幢樓宇共有1036單位，當中53%遭受損毀，其餘812個無受影響。

其中，宏昌閣幾乎所有1、3至8號單位受影響，63% 嚴重焚毀；宏泰閣幾乎所有1至5、 8號單位受影響，50%個單位嚴重焚毀； 宏建閣只有一個單位較嚴重損壞；宏新閣有58%嚴重損毀；宏道閣2、3號單位幾乎全部極嚴重，其餘基本無受損；宏仁情況與宏道閣相似；宏盛閣有6號單位受損嚴重。

葉家駒在聽證會後說，聽證會上披露大廈焚毀的地方不多，宏福苑只有約50%單位燒毀，而且並非全部燒通頂，很多單位無燒毀、完好無事，不解為何當局要清拆7幢樓，盼當局以數據講說話。

他指，已有400多個業主聯署促請合安召開業主大會，但至今仍未獲接觸，「我哋都係想雙向溝通，好多嘢我哋都唔清楚，想問個究竟」，又質疑合安謹回應記者，無回應居民。

江祥發亦促請當局提供驗樓報告和相關數據，包括由甚麼公司檢驗、檢驗範圍為多少，「你話係危樓，咁你畀返相、報告我哋睇，無理由你一句唔適合人住。」

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憤怒又如何？燒嗰刻已經怒，又要我哋大維修但又無協助，知道圍標又無幫助，而家燒咗成個邨。 葉家駒

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會，到下午4時半結束，各方法律團隊離開。（梁偉權攝）

談及安置方案，江祥發質疑為何要用善款收購業權，善款應用於解決居民燃眉之急，「如果善款可以收業權，咁不如以後善款撥歸公堂？」他亦不解當局為何「打到我哋東南西北」，屋苑有不少長者，他們舟車勞頓，不時要回大埔看醫生。

目前政府預計7幢樓宇的收購價為68億元，包括28億善款。李先生指出，每戶宏福苑居民應取得140萬善款，惟當局將善款用於收購，又質疑政府即使投入40億公帑，但清拆後將換得宏福苑原址。他說，政府以8000元收購的說法，若以431呎單位計算，當中每呎只有4723.5是公帑，另有3274.5元為善款。