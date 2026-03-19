文物探知館明起辦漢朝文物展覽免費入場　展出252件漢代文物

由發展局和國家文物局合辦的文化展覽「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」今（19日）於香港文物探知館開幕，免費入場。展覽展出252件/套漢代文物，呈現漢代盛世的整體面貌。內地展品中，包括40件/套一級文物，大部份首次在香港展出；發展局古物古蹟辦事處亦精選49件/套香港出土重要漢代文物一同展出。



漢代珍貴銅牽馬俑及銅馬（發展局圖片）

發展局局長甯漢豪（右）、中國文物交流中心主任譚平（中）和其他嘉賓參觀展覽。（發展局圖片）

「漢并天下」瓦當（發展局圖片）

「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽分為6個單元，包括政治制度、經濟發展、文化與信仰、科技發展、社會生活，以及對外交流。展覽展出252件／套珍貴展品，其中203件／套來自內地14個省和自治區共29家文博機構，包括40件／套一級文物，大部分為首次在香港展出；其餘49件／套為發展局古物古蹟辦事處精選的香港出土重要漢代文物。

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來自內地的亮點展品包括：漢代珍貴銅牽馬俑及銅馬、「漢并天下」瓦當、七層連閣式彩繪陶倉樓、《儀禮》木簡、「中山內府」銅鈁、麟趾金、敦煌懸泉置遺址出土的「元致子方帛書」及算術簡、帛書《陰陽五行》乙篇、絳紫絹地「長壽繡」絲綿袍、菱紋羅手套、夾襪、「君幸食」狸貓紋木胎漆食盤、蒜頭紋銀盒等。其他展品涵蓋漢簡、貨幣、青銅器、衣飾、陶俑、陶屋、農具等不同類別，展示當時漢代社會各階層的生活面貌。

至於香港出土的亮點展品包括：李鄭屋漢墓出土的陶屋，以及馬灣東灣仔、屯門掃管笏、西貢滘西洲等多個本地重要遺址出土的漢代文物，例如五銖錢、麻布殘件、石印、青銅耳杯、玉玦和琉璃珠，印證漢代文化早已在香港植根，並與國家連繫，展現多元一體的中華文化，以及香港與早期海上絲綢之路貿易的關係。

「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽今日於香港文物探知館舉行開幕禮，圖為發展局局長甯漢豪於開幕禮致辭。（發展局圖片）

發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示，承接去年發展局和國家文物局合辦「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽的成功，雙方今年再接再厲，合辦以漢朝為主題的大型文物展覽。她期待市民和遊客透過珍貴文物，接觸漢代的輝煌歷史，體會中華文明的深厚底蘊，並在香港與內地的文物對話中，體驗嶄新的觀賞視野。