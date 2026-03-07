搶人才｜孫玉菡指地緣局勢緊張　香港環境較安全　對人才吸引力增

政府近年積極推動人才政策，希望吸引人才來港發展。勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）重申，過去三年有27萬左右人才來港，「高才通」佔4成，去年開始續簽啟動及高峰期，有54%人申請續簽，成功率約94%。他形容人才政策成功，「你都唔預期當日嚟嘅每一個都會留低，可能佢唔啱或者我哋唔啱佢」。他續指，目前中東局勢不穩，香港環境相對安全，有助吸引人才，在地緣局勢緊張下，在中長期而言，香港優勢會更明顯，有助打造成國際高端人才集中高地。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝）

孫玉菡在商台節目《政經星期六》指，經過3年努力，有27萬左右人才來港，形容他們來港為事業打拼，及為經濟添加動力。他續說，高才通佔來港人才4成，去年開始續簽啟動及高峰期，有54%高才申請續簽，成功率約94%。他強調香港表現算成功，如成功率已超過英國，「你都唔預期當日嚟嘅每一個都會留低，可能佢唔啱或者我哋唔啱佢」。

近日中東燃起戰火，孫玉菡指中東「戰雲密布」，因此香港打造高端人才集中地的優點會更突出，因為各地人才都會將安全考慮放在首位。他指其個人同團隊都相信，國際局勢轉變，香港的安全性會令香港競爭力有增加，大大增加吸人才的力量。

被問到香港經濟或基層市民能否受惠於人才政策，孫玉菡說「一定會受惠」，指大部分人才從事商貿、金融，而每6個人才中便有一個從事創科或相關行業，而香港現時「要搞好創科」，相信人才對推動創科，及經濟多元化發展有作用。

至於人才子女，孫玉菡認為來港人才是有把握續簽才會申請子女一併來港，讓他們在香港升學。他又指香港教育資源一定吸引到國外人才，不一定是高才通，而且如高才子女全家來港發展「對雙方都好」，人才可將經驗、資金及人脈帶來香港，而他們的子女長大後「都係我哋一份子」。

2023年11月29日，勞工及福利局局長孫玉菡出席香港高才通人才服務協會創立典禮。（資料圖片／廖雁雄攝）

僱員再培訓局改革 將修例改名、擴闊職權

《財政預算案》提到會將僱員再培訓局，改為技能提升局。孫玉菡表示，未來會修例將該局改名及將職權擴闊。他指，僱員再培訓局在1992年開始運作，當時最大挑戰是「工業不二」，政府要協助從事工業行業的僱員轉型，而未來隨AI人工智能、新經濟等發展，對僱員要求會有改變，因此改為技能提升局。

僱員再培訓局於2012/13至2016/17年度、舉辦共31個與安老服務相關課程，僅7個課程的報讀人數達預期的一半。(資料圖片)

陪月，保安及護理等工種培訓繼續

他續說，陪月，保安及護理等工種的培訓會繼續，但如AI等，不少白領會想如何去學習，政府希望透過技能提升局，讓廣大市民可以學習到AI，「如果AI係你嘅朋友，你就唔驚佢取代你」。

孫玉菡又表示，在AI浪潮席捲全球下，香港不能獨善其身，既然AI勢不能擋，政府便要考慮未來僱員培訓發展。他最後提到，僱員再培訓局的培訓以個人為單位，將來或會考慮以企業作單位來提升，尤其是缺乏資源的中小企。