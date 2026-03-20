宏福苑聽證會｜何偉豪何解單獨行動？助居民疏散後與同袍會合失敗

大埔宏福苑火災獨立委員會周四（19日）首場聽證會披露殉職消防員何偉豪在火場內「落單」及錯往宏泰閣，推斷他在宏泰閣31樓破窗逃生時墜下。聽證會今日（20日）再披露事發時包括何偉豪在內有3名消防員一起行動，而何一度停下協助疏散的居民，因而與同事失散，然後試圖尋回同事，但失敗。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

聽證會首日披露，37歲的殉職的消防隊目（追授）何偉豪，相信是從宏泰閣31樓墮樓身亡。聽證會上證據引起外界許多猜測，有人質疑為什麼何偉豪會獨自一人上樓、一人行事，為何在25樓離開，卻在31樓墮樓。

宏福苑五級火，殉職消防員何偉豪。（消防處提供）

事發當日，何偉豪原被派去宏昌閣2705救出住戶，路線途經宏泰閣單車口。獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃今日在聽證會上，再播放另一段閉路電視影片，片中可見當時有3名消防員經過單車口，最後一位是何偉豪。

杜淦堃形容首日聽證會有關何偉豪內容觸動各界神經、引起揣測

杜淦堃稱：「佢點解當時停低？佢係去幫當時疏散嘅居民」，然後，何偉豪再嘗試尋回失散的同事。他又說，不希望干預傳媒報道，但無可否認，事件觸動大家神經，引起揣測。

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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

