宏福苑聽證會｜播罹難婆婆求救錄音　子感心痛：希望真會追責到底

宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會今午（20日）完結，在首日聽證會庭上曾播放一段宏昌閣高層單位婆婆臨終時與接線生對話，婆婆最終與同被困丈夫罹難，而聽證會亦披露殉職消防員何偉豪原本被指派前往協助二人，但最終走入宏泰閣後墮樓。



《香港01》與有出席今午聽證會、罹難夫婦的兒子蘇先生訪問，他說是從聽證會才得悉父母當日有致電999，知悉何偉豪原本是被指派往救其父母，感到心痛，他哽咽道：「聽到呢個消息好心痛，個消防員原來上去救我爹哋媽咪。」



兩日聽證會過去，蘇先生最希望是可找到責任誰屬，應負責的人真的負上責任：「希望佢哋（死者）有個明白，對死者家屬有個安慰。」蘇先生盼望如特首李家超所言會問責到底：「希望李家超所講嘅問責到底、追責到底唔係得個口號，真係落實做到嘢。」



《香港01》宏福苑五級火專頁

2025年11月26日宏福苑大火當日，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，濃煙滿布。（資料圖片／林振華攝）

宏昌閣婆婆臨終求救「好大煙」 何偉豪本往宏昌閣錯去宏昌閣墮樓

在昨日的聽證會，播出罹難居民的報警錄音，是宏昌閣一名居於高層婆婆在當日下午2時59分的報警對話。婆婆報警時稱單位有一男一女，已滿佈濃煙：「28樓燒着咗個網，好煙、好大煙，去到我哋嗰層都燒，救命！」接聽人員問「宜家有冇唔舒服」，婆婆則稱，「我成屋都係煙，煙都唔知邊到入來，而家呢到棚燒着咗」。接線人員再回覆稱，「我哋會有人，我哋而家會有人搵你，我哋收好多電話⋯⋯」

聽證會亦披露，殉職消防何偉豪大火當日是被派往宏昌閣救出住戶、即求救錄音的婆婆及其丈夫，但閉路電視片段顯示何偉豪入了宏泰閣，委員會稱，當時宏泰閣高層情況惡劣，何偉豪很有可能是除下呼吸器，欲打破了31樓的窗戶逃生，但最終不幸墮樓身亡。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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罹難夫婦的兒子蘇先生今日有出席第二場聽證會，他在聽證會完結後向《香港01》指，是從聽證會才得悉父母當日有致電999，更是從聽證會才知悉何偉豪原本是被指派往救出其父母，他哽咽道：「聽到呢個消息好心痛，個消防員原來上去救我爹哋媽咪......好沉重、心悒。」

聽證會悉部門推來推去 罹難婆婆兒子：只要有一個部門理下我哋.....

蘇先生形容，兩日聽證會令他最震驚的是可以「夾時間」驗棚網：「乜原來可以咁樣夾埋嘅咩？」也看到多個政府部門推來推去，蘇先生說：「就係因為踢來踢去，只要有一個部門理下我哋.....生口板唔係木板，警鐘可以開得返，可能啲人走得切呢！」

蘇先生：希望李家超所講嘅問責到底追責到底唔係得個口號

「犧牲咗咁多人如果追究唔到個責任、搵唔到個真相出嚟，對過咗身嘅人，包括消防員係白白犧牲......無人希望再發生事情，搵到個真相、搵到個對症下藥方法，唔好再有下次發生。」

蘇先生說最希望是可找到責任誰屬，應負責的人真的負上責任：「希望佢哋（死者）有個明白，對死者家屬有個安慰。」蘇先生盼望如特首李家超所言會問責到底：「希望李家超所講嘅問責到底、追責到底唔係得個口號，真係落實做到嘢。」

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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