預製菜｜青協調查指逾九成受訪者難分辨　倡推行餐廳自願認證計劃

預製菜近年成為社會關注的議題，香港青年協會青年研究中心（青協）成立的青年創研庫今日（20日）公布研究報告。調查結果顯示，有逾九成受訪者難以清楚分辨餐廳是否提供預製菜，有近八成受訪者認為預製菜定價應低於即場製，惟若餐廳主動標明是預製菜，仍有近半受訪者願意光顧。



報告引述專家及學者指，難以強制餐廳標示預製菜，因本港目前沒有明確定義，憂易有灰色地帶，對業界造成負面影響。青年創研庫認為，現行法例未要求餐廳必須披露相關資訊，對消費者的知情權保障不足，建議建立自願認證計劃，



香港青年協會青年研究中心成立的青年創研庫3月20日公布「預製菜──現況與消費者期望的探討」研究報告。（香港青年協會青年研究中心圖片）

青年創研庫在2025年12月29日至2026年1月4日期間，訪問800名港人對預製菜的看法。（香港青年協會青年研究中心圖片）

逾九成受訪者難分辨餐廳是否提供預製菜

香港青年協會青年研究中心成立的青年創研庫，今日（20日）公布「預製菜──現況與消費者期望的探討」研究報告。該組織在2025年12月29日至2026年1月4日期間，訪問800名本港18至64歲市民。

調查結果顯示，當中有逾九成受訪者難以清楚分辨餐廳是否提供預製菜，有逾四成受訪者對預製菜的印象普通，主要擔心味道欠佳或無鑊氣、添加劑過多、口感或質感變差。

有逾九成受訪者難分辨餐廳是否提供預製菜。（香港青年協會青年研究中心圖片）

有近八成受訪者認為預製菜定價應低於即場製。（香港青年協會青年研究中心圖片）

近八成受訪者認為預製菜定價應低於即場製

在選擇餐廳方面，有逾六成受訪者最重視食物味道，其次價錢佔逾五成，環境衛生及食物安全則佔約三成。近八成受訪者都認為，預製菜的定價應低於即場烹調。

若餐廳主動標明預製菜 近半受訪者願光顧

雖然有逾六成受訪者預設餐廳應是「即叫即煮」，逾八成受訪者認為餐廳應披露「全成品」預製菜的使用情況，惟若餐廳主動標明採用預製菜，有近五成受訪者表示仍會光顧。結果反映，市民對預製菜並非抱持一刀切的態度。

若餐廳主動標明預製菜，仍有近半受訪者願意光顧。（香港青年協會青年研究中心圖片）

預製菜非新興現象，2025年香港美食博覽有參展商提供預製菜等食品。（資料圖片／歐陽德浩攝）

訪談個案普遍認為預製菜長期存放影響食物新鮮

青年創研庫並訪談13名個案、7名專家、學者和餐飲業界人士。有訪談個案表明若餐廳以即製價格出售預製全成品，顧客會感到受騙，餐牌應清晰列明，讓顧客按價錢與新鮮程度作出選擇。

而訪談個案普遍認為，預製菜難以因應個人口味調配，例如少油少鹽，而長期存放可能影響食物新鮮或含防腐劑，不過預製菜的優點為上菜快速及味道穩定等，可向午膳時間緊迫的學生及上班族提供較相宜選擇。

預製菜非新興現象，2025年香港美食博覽有參展商提供預製菜等食品。（資料圖片／歐陽德浩攝）

預製菜非新興現象，2025年香港美食博覽有參展商提供預製菜等食品。（資料圖片／歐陽德浩攝）

專家與學者認為難強制餐廳標示預製菜 因易有灰色地帶

業界人士指出，預製菜並非新興現象，為餐飲業應對勞動力持續短缺、資深廚師斷層、高昂營運成本的方法。專家與學者指出，現今科技已能有效保存營養並確保衛生；而食物安全亦受現行法例規管，菜餚品質的關鍵在於生產與處理是否妥當，而非取決於烹調地點或預製形式。

至於能否訂立措施強制餐廳使用預製菜標示，專家與學者一致認為可行性偏低，主因難以界定預制的定義，強制執行易產生灰色地帶，並對業界造成負面影響，故傾向推動自願資訊披露。

青年創研庫「社會民生組」副召集人賴翠茵指，現行法例亦未要求餐廳必須披露相關資訊，對消費者的知情權保障不足。（香港青年協會青年研究中心圖片）

青年創研庫成員黃家慶建議，可建立適用於本港餐飲業的自願認證計劃。（香港青年協會青年研究中心圖片）

消費者知情權保障不足 籲建立餐飲業自願認證計劃

青年創研庫「社會民生組」副召集人賴翠茵表示，維持經營誠信乃本港「美食之都」的核心價值。目前本港未有對預製菜的明確定義，現行法例亦未要求餐廳必須披露相關資訊，對消費者的知情權保障不足。

成員黃家慶建議當局委託獨立機構開展專項研究，建立一套適用於本港餐飲業的自願認證計劃，透過統一準則並配合官方認證標誌，帶動食肆的「正面品牌效應」，建立可靠的餐飲消費環境。

青年創研庫成員程智楓建議制訂《商品說明條例》實務指引。（香港青年協會青年研究中心圖片）

倡制訂《商品說明條例》實務指引 明確列明違規情境

成員程智楓則指，現時《商品說明條例》禁止虛假說明，惟預製菜的定義未明，消費者權益或未能充分保障，建議制訂《商品說明條例》實務指引，明確列明違規情境，如餐廳標榜「即叫即煮」但過度依賴全成品，以保障消費者知情權。