「濟公文化在香港」傳揚「笑」文化　壓軸嘉年華加插毛孩元素

為傳揚濟公文化，國際濟公文化協會、通善壇、東華三院合辦「2026濟公文化在香港」，其中壓軸感謝「濟」嘉年華周日（22日）舉行開幕儀式，邀得多個宗教團體領袖及慈善組織代表出席，民政及青年事務局局長麥美娟及中聯辦協調部副部長陳澤濤主禮。



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本年度的「濟公文化在香港」重臨上環文化廣場舉行，地利上別具意義，香火鼎盛的太平山街濟公廟 （廣福祠）近在咫尺，該廟又名百姓廟，在港有逾150年歷史，於本年初被確定為法定古蹟。為期3日的「濟公文化在香港」於本月20日開始，吸引了不少學生、坊眾、對中華文化有興趣的人士等參與，場面熱鬧。

國際濟公文化協會理事長暨美燕表示，在中國民間信仰的諸神中，濟公別具神格，貼近民間，笑口常掛，不以常規處事，效果卻發人深省。濟公的智慧格言沒有年代之隔，適合現今世代人士學習。活動希望將濟公的「笑」文化，與公眾分享，所以活動內容豐富，務求令參加者感受開心的氛圍。

圖為太平山街濟公廟 。（國際濟公文化協會圖片）

感謝「濟」嘉年華為壓軸活動，今年特別加插了毛孩元素，開放予狗狗入場參加，並且安排了人寵瑜伽，萌寵靚靚show等節目，現場不少人士帶同愛犬出席，倍感高興。現場設有才藝表演、中華非遺文化工作坊，包括由世界紀錄保持者、著名非遺紥作師夏中建師傅現場教授紮作工藝，另有攤位遊戲、文化導賞、濟公文化展覽及講座、穿健力士濟公服拍照，派發福袋等。

嘉年華場內設有多個搶眼打卡位，提供濟公服外借安排，公眾可試穿破爛濟公服，扮一日濟公，沉浸於其別樹一幟的文化氛圍。活動場地亦設有「百年濟公文化在香港展覽導賞」，詳細闡述濟公無我利他的教誨，以及充滿智慧的人生哲學。