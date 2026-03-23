兩蚊兩折｜長者北上搭巴士港鐵貴幾多？　部分路線落車後一招慳錢

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】4月3日起，2元乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」。現時不少過海長途巴士車費超過20元，長者及殘疾人士日後需付至少4元車費，較以往貴一倍。部分口岸線亦「加價」逾倍，例如來往屯門至香園圍口岸的B9巴士成人票價21.3元，「兩蚊兩折」後4.3元。



在天水圍、將軍澳、北區等設有巴士分段收費優惠的區域，長者或殘疾人士「長車短搭」部分路線，就要記得下車後拍指定八達通卡機，以分段收費計算「兩蚊兩折」，以取回上車時多扣的車費。以來往天水圍和觀塘碼頭的九巴74C路線為例，全程車費20.8元，長者於天水圍市中心上車時先付4.2元。在天祐苑下車後拍卡，成人車費減至5.1元，「兩蚊兩折」後只需付2元，可節省2.2元。



4月3日起，2元乘車優惠將調整為「兩蚊兩折」，成人車費超過10元，受惠人士就需支付兩折車費，10元或以下則維持付2元。（資料圖片）

過海巴士「兩蚊兩折」後 車費為以往兩倍多

現時不少過海長途巴士車費超過20元，在「兩蚊兩折」方案下，長者隨時需付以往兩倍以上車費。以來往粉嶺至會展的978九巴為例，全程車費27.9元，長者要付5.6元，比以前多付3.6元，升幅為180%。來往中環和尖沙咀的觀光路線巴士H1，收費47.6元，長者如乘搭需付9.5元。

來往口岸B線巴士 「兩蚊兩折」後車費增

不少長者喜歡北上，「兩蚊兩折」下來往口岸的巴士車費亦將增加。其中來往屯門至香園圍口岸的B9巴士，全程車費21.3元，長者要付4.3元，比以往多出一倍；來往大圍至香園圍口岸的B8，全程車費18.1元，長者要付3.6元。

B8巴士車資為18.1元，若政府調整2元優惠，長者則需支付3.6元。（賴卓盈攝）

B8巴士車資為18.1元，「兩蚊兩折」下長者需支付3.6元。（資料圖片/賴卓盈攝）

屯元天、將軍澳、北區等長者 「長車短搭」一招可慳錢

現時九巴在元朗、屯門、天水圍、將軍澳、北區、大埔等，設有分段收費計劃。該區長者或殘疾人士如想「長車短搭」，乘搭長途巴士到區内其他車站，但又想節省車費，就要記得下車前在實上再拍卡，或下車後到指定八達通機拍卡，以取得分段優惠後再支付「兩蚊兩折」折實價。

以來往粉嶺和屯門的九巴261路線為例，有23個站，途徑上水，全程車費15.4元，「兩蚊兩折」後需要付3.1元。如果僅來往粉嶺祥華總站至上水站，或屯門三聖邨至富泰邨，分段車費分別為5.4元及5.1元，長者日後付2元即可。

來往天水圍和觀塘碼頭的74C九巴，途徑大欖隧道、黃大仙、牛頭角等站，全程車費20.8元，「兩蚊兩折」後需付4.2元。如果只是來往天水圍市中心至天水圍天祐苑，或九龍坑至太和站，分段車費分別為5.1元及8.5元，「兩蚊兩折」後長者只需付2元，節省2.2元。

上車時拍卡先扣錢 下車後再拍卡可取回多扣車資

根據運輸署，乘客上車時須拍八達通卡，按顯示的成人票價支付「兩蚊兩折」車費，下車前需再次到車上的八達通讀寫器或者下車後於巴士站的分端機以同一張指定八達通再次拍卡，以獲取前段分段收費回贈。以74C為例，4月3日後長者上車拍卡時會先扣4.2元，下車後於指定卡機再拍卡，可取回2.2元，實際車資為2元。

受惠人士乘搭新大嶼山巴士或專線小巴的前段分段收費路線時，則需要在上車時告知司機下車地點，讓司機調校八達通讀寫器後才以指定八達通拍卡。

乘客乘搭九巴區域性短途收費計劃下的巴士路線，在指定巴士站下車後以相同付款方式，在巴士站的系統拍卡或掃描二維碼，即可獲車資回贈，享用短途分段收費，令出行更多巴士路線選擇。（九巴提供）

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