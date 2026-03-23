兒童性誘案｜有案底加害人現身籲家長關心兒童　否則犯人有機可乘

互聯網充斥各項資訊，要小心子女會否遇到網上性誘識。警務處今日（23日）舉行跨專業研討會，探討兒童遭受網上性誘識的風險。警務處處長周一鳴指，2025年本港錄得100宗與網上性誘識案件，大部分受害者為女性，年齡最小僅10歲，強調應對網上性誘識需教育、監管、法律與信任，每一項都至關重要。



警務處又公布調查研究結果，發現對兒童有性興趣、扭曲思想、吸毒者，與使用兒童性剝削物品有密切關係，逾一成受訪兒童性剝削物品使用者報稱，若「沒有人會知道，而且你不會被罰」情況下，會意圖與兒童發生性接觸。



有「過來人」、因兩度性侵兒童入獄七年的加害者，今日在研討會上現身，解釋因對兒童有「情感連結」導致犯錯，提醒家長「唔照顧好小朋友就等加害者嚟照顧小朋友」。



警方今日（23日）舉辦「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會，探討兒童遭受網上性誘識的風險。（湯致遠攝）

警方今日（23日）舉辦「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會，探討兒童遭受網上性誘識的風險。（湯致遠攝）

警務處處長周一鳴指，2025年本港錄得100宗與網上性誘識案件，大部分受害者為女性，年齡最小僅10歲。（楊致遠攝）

今年首兩個月20宗網上性誘識案件 受害人最細10歲

警方今日（23日）舉辦「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會，逾900名校長，教師、社工、兒童服務工作者、家長及警務人員線上下參與，探討兒童遭受網上性誘識的風險，並共同商討應對策略。

警務處處長周一鳴致辭指，警方2025年錄得100宗與網上性誘識相關的案件，包括41宗與16歲以下女童非法性交、22宗非禮、6宗窺淫及5宗強姦案。今年首兩個月則有20宗案件，近半涉及本地熱門社交媒體。大部分受害者為女性，年齡最小僅10歲，當中更涉及一宗強姦案。

周一鳴：不法分子隱藏真實身份 有計劃地接近兒童

周一鳴表示，網上性誘識是指不法分子利用網絡隱藏真實身份，有計劃地接近兒童並進行性剝削。這些犯罪分子往往會假扮成同齡的青少年，透過表達大量關心、提供情感傾訴來騙取兒童信任，最終達致獲取色情物品或實施性侵犯的目的，情況絕不容忽視。

曾因兩度性侵兒童入獄七年的阿強（化名）在屏風後後接受訪問。（林遠航攝）

兩度性侵兒童入獄過來人屏風後受訪：囑咐類似傾向者及早求助

40多歲的阿強（化名）曾因兩度性侵兒童入獄七年，在屏風後接受訪問。他首次犯案涉及網上性交易；第二次則以義助補習為名義，侵犯兩名8歲以下有特殊學習需要（SEN）的學童。

本身曾是SEN學童的阿強受訪時落淚，稱對受害者投射了自身經歷與情感，又透露出獄後遇工作挫折，為尋找「快樂」險些再犯錯，幸回想起被捕經歷，不欲再經歷承認自己是加害者的事實，並在社工協助下懸崖勒馬。

自認「半康復者」的他呼籲有類似傾向者，若發現生活完全圍繞小朋友，即使沒有任何性反應，便應警惕並及早求助，即使會被標籤為「病態」，亦有康復的機會。

他寄語家長平日要用心關懷子女，否則「就等加害者嚟照顧小朋友」。

警方今日（23日）舉辦「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會，探討兒童遭受網上性誘識的風險。（湯致遠攝）

聯合國兒童基金地區大使陳美齡建議家長，小孩滿五歲便可做性教育工作，亦應與子女建立良好關係，多了解子女的平日生活。（湯致遠攝）

陳美齡：互聯網普及 兒童很容易接觸到色情資訊 5歲開始要性教育

另外，警方與港大在過兩個月進行調查，以問卷訪問518人，當中78人曾使用兒童性剝削物品（CSEM），逾一成受訪兒童性剝削物品使用者報稱，若「沒有人會知道，而且你不會被罰」情況下，會意圖與兒童發生性接觸，比率較未曾使用CSEM者高近10倍。調查又發現，對兒童有性興趣、扭曲思想、吸毒者，與使用兒童性剝削物品有密切關係。

聯合國兒童基金地區大使陳美齡指，在互聯網普及的情況下，兒童很容易便有機會接觸到色情資訊，有機會令兒童不自覺成為網絡性剝削受害者甚至加害者。她強調家長亦有責任培養兒童保護自己的意識，建議小孩滿五歲便可做性教育工作，例如可簡單灌輸私人部位不應隨意被任何方式接觸的思想，亦應與子女建立良好關係，多了解子女的平日生活，確保減少被身邊人侵犯的風險。

Meta：過去十多年間不斷研發相關的政策及技術

Facebook母公司Meta香港公共政策主管譚雋蘭表示，公司致力保護年輕用戶免受傷害，在過去十多年間不斷研發相關的政策及技術，例如設預設不公開的青少年帳戶，並有嚴格的訊息、敏感內容限制保障，並已建立超過50種工具與資源，並透過「家庭中心」協助青少年及家庭建立安全且健康的網上習慣 。