建造商會與八業界團體簽署效率提升約章　強調提效不等同盲目趕工

香港建造商會今日（24日）與八大業界團體共同簽署《2026 建造業效率提升約章》，承諾在提高效率的同時，不以犧牲安全與品質為代價，強調《約章》並非單純追求「做得快」，而是清晰承諾做到「安全地做、精準地做、按時地做、負責任地做」。



香港建造商會今日（24日）與八大業界團體共同簽署《2026 建造業效率提升約章》。（香港建造商會提供）

香港建造商會與八大業界團體共同簽署《2026 建造業效率提升約章》，包括香港建造業總工會、香港建造業註冊專門工種職工會聯會、香港建造業分包商聯會、香港機電工程商協會、香港機電工程商聯會、香港建築業承建商聯會、香港註冊承建商商會及註冊專門行業承造商聯會。

建造商會表示，《約章》為業界在法定要求與合約責任之外，作出的自發性公開承諾，核心目標以「提速、提效、提量、提質」為主，號召持份者嚴守崗位責任，透過更周全的規劃、有效的工序安排、精準施工協調及創新科技應用，減少浪費與重做，實質提升生產力與工程品質。商會強調，建造業所追求的效率提升，絕不等同盲目趕工，更不應以犧牲安全、質量或工友權益為代價。《約章》並非單純追求「做得快」，而是清晰承諾做到「安全地做、精準地做、按時地做、負責任地做」。

香港建造商會今日（24日）與八大業界團體共同簽署《2026 建造業效率提升約章》。（香港建造商會提供）

《約章》內容涵蓋八大方向，包括：

1. 安全至上：堅守安全規範，保障工友生命健康，杜絕僥倖與疏忽；全面推行地盤禁煙；

2. 追求卓越：堅持品質標準，精益求精，持續提升專業水平；

3. 持續創新：善用高科技與新質生產力，推動行業持續創新與進步；

4. 精準施工：以專業態度、周全規劃及精湛技藝完成工程，盡力減少不合規格而重做的工程；

5. 資源優化：珍惜資源，減少浪費，注重環境保護，推動可持續發展；

6. 匠人精神：秉持「匠心、匠技、匠魂、匠行」四匠精神，專注工藝、追求完美，不斷自我提升；

7. 敬業守時：恪守工作時間與作息規定，準時上下班，絕不遲到早退，絕不怠懈；8. 良心僱主：維護僱員合法權益，承諾按時發放薪酬。



建造商會並指出，《約章》直接回應行業面對的工期壓力、工序協調、科技轉型及公眾關注議題，如工地安全、工程質量、成本效益、工友保障、綠色建造及防火風險管理等，與香港城市發展緊密相關。

為推動《約章》落地，建造商會將聯同聯署團體展開一系列宣傳與教育工作，包括派發海報、在辦公室及工地張貼宣傳物料，並透過簡介會、工作坊、內部通訊及前線早會等渠道，把約章精神傳達至管理層與前線工友。同時，商會承諾配合政府現有監管要求，包括建築物條例、棚網政策、地盤禁煙及防火等措施，並透過經驗分享與定期檢討，鞏固約章的執行與影響力。