今日新聞8分鐘｜兩婦長城刻字被拘可囚5年｜女子疑遭男子緊貼摸臀

昂船洲政府船塢維修中海關船隻起火 濃煙一度席捲半空

今日（23日）傍晚約5時，昂船洲政府船塢一艘置於維修棚內的海關船隻起火；消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，傍晚約6時19分將火大致撲熄。據了解，涉事船隻當時正在維修中，8名男工人及時自行疏散，無釀傷亡。

現場可見，船塢煙霧彌漫，濃煙席捲半空，遠處清晰可見。網上影片可見，涉事船隻被濃煙吞沒，不時噴出火舌。消防經初步調查，相信火警因船上燒焊引致，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。海事處回覆查詢指，涉事船隻為香港海關的巡邏船，由3月上旬起入塢進行維修；所有岸上的船隻維修工程將暫停，並會全面檢討維修程序，以策安全。

西營盤皇后大道西住宅起火濃煙滾滾 目擊者驚呼：嚇死人

西營盤發生火警。今晚（23日）約9時40分，皇后大道西182號達興樓一單位起火冒煙，傳出異味，驚動多人報案。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，15分鐘後將火救熄，隨後繼續射水降溫，並有消防員進入已嚴重熏黑的起火單位視察；火警中，十多人疏散。

現場照片及影片可見，樓高5層的達興樓，近高層一單位冒出大量濃煙，有目擊者操普通話驚呼：「嚇死人！」

女子屯馬綫疑遭男子緊貼掀裙摸臀 另一受害人拍下過程 雙雙報警

港鐵屯馬綫發生非禮案。網上社交平台Threads流傳一則帖文及短片，帖中女事主表示，3月22日晚上乘搭港鐵時，在屯馬綫列車車廂內懷疑遭一名站在她身後的男子摷裙摸臀，「我tun（褪）出啲佢又繼續逼埋嚟 跟住開始feel（感覺）到啲野」，她越想越覺不妥，直到她徹底遠離男子，該名男子立即下車。後來另一名女乘客在現場向她表示，自己亦身受其害，並展示事發時拍攝的片段，錄下整個非禮過程。

兩名女乘客商量後，一同於昨日（23日）報案。案件列作「非禮」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊負責調查。

兩婦長城上刻「姐妹留念」被行拘 律師：最重可判刑5年

近年來，內地持續宣導文明旅遊，提升整體國民的旅遊素質，但在北京八達嶺長城上，仍有遊客無視規定在城牆上刻字。

3月24日，八達嶺長城遊客服務中心工作人員稱，目前景區已找到涉事的兩名女子，並移交派出所處理。

北京市公安局延慶分局通報，延慶警方對刻字人員依法作出行政拘留並處罰款的處罰。

山西男食雙匯火腿腸驚見內嵌兩根鋼釘 商家上門排查兼賠償

內地知名品牌「雙匯」爆出食品安全問題。山西呂梁的王先生反映，近日準備食用雙匯王中王火腿腸時，意外發現火腿腸內嵌有兩根鋼釘。品牌方接到投訴後，已於3月22日派員上門核實，目前已與王先生達成協商並完成補償。

宏福苑聽證會3.24重點｜政府澄清ICU「非通水」 居民證警鐘無響

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃在首兩日陳詞揭示房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。政府法律代表今起開始陳詞，而根據獨立委員會網頁，3名宏福苑居民列作事實證人，或下午開始作供。《香港01》持續更新最新消息。

宏福苑聽證會第三場3.24重點：

．政府一方陳詞，強調大眾不應對大火責任過早定論

．消防系統停半年，消防處未接警鐘停用申報

．政府為ICU多個指控澄清，反駁「通水」驗網說法是偏離事實

．市建局律師否認「照單全收」，加強版「招標妥」未必杜絕圍標

．競委會指樓宇復修界反競爭行為廣泛，屬長期陋習

．多位宏昌閣居民指火警鐘無響 有人目睹鄰居想救火消防喉轆無水

．宏昌閣居民指稱工人吸煙常見 逃生至大堂時始知大件事

宏福苑聽證會｜宏盛閣居民今作供 冀還原真相 盼涉事者負應有責

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，將有居民以事實證人身份作供。當中，居於宏福苑宏盛閣的梁浩軒在下午聽證會開始前指，作供是希望還原事件真相，更多的是希望需要為火災負責的人負上應有責任或接受懲罰，但他指「相信就難啲」，因聽證會其無法律效力。

哥倫比亞空軍輸機墜毀 增至66死 總統批官僚阻礙救援

哥倫比亞空軍3月23日有運輸機於起飛時墜毀，哥倫比亞空軍司令Fernando Silva稱，飛機上載有114名乘客、11名機組人員，當局仍在調查墜機原因。英國天空新聞報道，當局稱至少1人死亡、77人獲救並被送往醫院，仍有約40人下落不明。路透社其後引述兩名軍方消息指，喪生人數增至66人。

OnlyFans老闆Leonid Radvinsky病逝 終年43歲 身家達約40億美元

知名成人社交網絡平台OnlyFans3月23日宣布，公司老闆Leonid Radvinsky因罹患癌症病逝，終年43歲。據彭博億萬富豪指數去年5月的數據，他單是靠平台的各項利潤，便擁有高達至少38億美元（約297億港元）的淨資產。