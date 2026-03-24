宏福苑聽證會｜港府：需對所有涉事者保持公道　冀各界保持耐性

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，政府發言人同日強調，代表政府的資深大律師孫靖乾在開場陳詞時已首先表明，政府一直全力配合委員會調查工作，並採取開誠布公態度，在回答委員會各項問題及提交證據時，不論是否對政府部門有利或不利，皆毫無隱瞞。政府一方面全力協助委員會查找真相，另一方面亦全速檢視現行機制及做法上需要優化之處，及時採取改善措施或因應需要作出更深入檢討和諮詢。



今日（24日）是宏福苑大火首輪第三場聽證會，陸續有宏福苑居民及相關機構人士到展城館出席。（翁鈺輝攝）

不應假定獨委會已有判斷

政府發言人稱，政府非常明白，不只是受災者，社會各界均十分希望委員會的調查可以盡快有結果；傳媒及社會人士對研訊內容表達強烈關注是可以理解的。不過，與此同時，調查、進行研訊的過程亦需要對所有涉事者保持公道，不應假定委員會已有任何判斷。

政府希望社會各界保持耐性，讓委員會能夠在公平、公正、公開情況下，客觀地完成聽證程序，並依據各項相關證據就大火及其造成重大傷亡的各項成因作出判斷。

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月24日在中環展城館舉行第三日首輪聽證會。各方的法律代表團隊陸續到場。（黃偉民攝）

商經局與競委會正檢討競爭制度

與此同時，各有關政策局及部門會繼續全面配合獨立委員會的工作，待獨立委員會提交最終報告後，會按其建議進一步完善和優化制度改革，並採取適當的跟進行動。

政府發言人指出，對於社會有聲音建議將圍標等反競爭行為刑事化，商務及經濟發展局正與競爭事務委員會合作，從多角度，包括立法及其他層面檢討競爭制度，當中會考慮《競爭條例》實施至今的情況，以及其他司法管轄區的經驗，以加強阻嚇力。