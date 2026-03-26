18區住戶收入｜中西區蟬聯榜首、觀塘再「包尾」　兩區中位數下跌

政府統計處今日（26日）出版《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，本港2025年住戶月入中位數為30,000元，維持2024年的數字。



中西區蟬聯最高收入地區，月入中位數高達45,000元，按年大增2,600元，升幅超過半成；2024年排第三的灣仔區住戶月入中位數亦大升2,500元，超越西貢區升上第二位。觀塘區住戶月入中位數按年升700元至24,900元繼續排最尾，與排尾二的深水埗區中位數相差縮窄至僅100元。三分之二區域的住戶月入中位數較去年上升，大埔、西貢兩區錄得下跌。



政府統計處今日（26日）出版《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，本港2025年住戶月入中位數為30,000元。（資料圖片／廖雁雄攝）

中西區續居榜首 收入按年增逾半成 西貢被灣仔超越跌 至第三

根據政府統計處數字，2025年家庭住戶每月入息中位數為30,000元。18區當中，中西區繼續是最富有地區，月入中位數45,000元，按年大增2,600元；其次為灣仔區，月入中位數43,300元，上升2,500元或6.1%。另一個月入「4萬元區」西貢區則按年跌600元至40,600元。18區中，僅上述三區住戶每月入息中位達4萬元以上。

其實2024年家庭住戶每月入息中位數列入「4萬元區」的三區與今次結果一樣，但原本排第二的西貢區（41,200元）被排第三的灣仔區（40,800元）超越了，兩區互調名次。

觀塘區連續第四年「包尾」 僅輸尾二深水埗中位數$100

至於家庭住戶收入中位數「墊底」地區繼續為觀塘區，連續第四年「包尾」，住戶月入中位數24,900元，按年增加700元；「尾二」排名沒有改變，繼續是深水埗區，月入中位數上升500元錄25,000元，較觀塘區中位數多100元。

18區當中，有12區的住戶月入中位數錄得上升，南區、黃大仙區、荃灣區、元朗區無升跌。除西貢區外，大埔是另一個錄下跌的地區，由2024年的31,300元跌至30,700元，跌幅為1.9%。

全港哪一區自置居所比率最高？

自住物業方面，全港擁有最高自置居所比率的地區為西貢區，下跌1.7個百分點至64.3%。2024年第三名的東區升0.4百分點至60.9%，進佔第二位。第三的大埔則跌去年大跌4.9個百分點至60.5%。「榜尾」依然為觀塘區，比率為30.7%，較前年升0.6個百分點。

全港哪一區居民「最老」？

全港居民年齡中位數為47歲，18區介乎42至51。離島區居民「最年輕」，而黃大仙區居民中位數最高，東區居民以50歲居次，南區、觀塘區及葵青區居民的年齡中位數均為49歲。

全港「陰盛陽衰」 哪一區男女失衡最嚴重？

至於男女比例，不計算外傭下，全港每千名女性人口相對的比率，有904名男性，較去年跌一人。9區錄得少於1,000名女性對900名男性的比例，較去年增加三區。女多男少最為嚴重的地區依次為灣仔區、中西區、九龍城區。