楊家誠被指曾任擔保人被追欠款　官裁定楊需還2.34億元

英冠球會伯明翰前班主楊家誠，被指持有星美出版集團有限公司(後改名為成報傳媒集團)期間，任星美的擔保人，令星美獲一間上市公司借貸3710萬元。惟星美未有還款，上市公司入稟向楊追討。案件經審訊後，高等法院法官今(26日)頒判辭，拒絕接納楊家誠聲稱沒有簽下擔保文件的說法，裁定他敗訴。連同本金和利息，楊需向上市公司支付逾2.34億元。



原告中國能源開發控股有限公司，被告為楊嘉誠。

楊家誠被裁定需為星美還逾2.34億欠款。（Getty Images）

楊家誠曾是英超球會伯明翰的班主，後來因洗黑錢罪成，被判入獄6年，財產亦被凍結。（視覺中國）

楊曾爭議無簽擔保文件

原告指稱於2008年至2010年間，向星美出版集團有限公司7次貸款，合共3710萬元，楊則擔任星美的擔保人，惟星美未有還款。楊嘉誠則爭議，未有簽下擔保文件。

官指楊涉星美的管理及營運

惟法官在判辭指，楊持有的公司曾向星美三度借款，亦涉及星美的管理和營運，認為他有理由任擔保人，讓星美繼續獲得資金。就楊聲稱沒有理由作擔保人，法官指楊的夢想為持有一間報紙媒體，而他亦嘗試協助星美脫離困境，因此拒接納其說法。

法官認為，楊有簽下擔保文件，因此裁定原告勝訴，楊需向原告本金和利息，合共2.34億元。

案件編號：HCA784/2021