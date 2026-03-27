澳門社區消費大獎賞2026｜3.95億優惠4.1啟動　每周有現金大抽獎

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。澳門政府指，今次活動優惠總預算共3.95億澳門元，活動期間每周設有抽獎及終極大抽獎。澳門經科局代局長鄭曉敏指，過去活動有成效，希望能繼續在傳統消費淡季鼓勵市民消費。



澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

澳門政府過去曾舉辦過兩次「社區消費大獎賞」活動，今年續辦。活動由4月10日至6月18日，為期10周。活動期啊，澳門市民每單筆消費實付50澳門元，便可抽取電子優惠3次，長者及殘疾人士可享有額外500澳門元立減優惠。

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

長者卡或殘疾卡消費立減優惠在活動期間周一至周日都可使用，澳門市民如持有新版澳門通長者卡或殘疾卡，便可在逾100個拍卡服務點拍卡領取500澳門元消費立減優惠。澳門政府指，長者卡或殘疾卡持有人在消費時，交易金額的一半會從立減優惠額中扣減，餘下的一半金額則從澳門通長者卡或殘疾卡餘額扣除，相當於5折優惠。

要注意的是，已持有長者卡又持有「殘疾評估登記證」（殘評證）的澳門市民，只能使用長者卡領取優惠。

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

今年消費大獎賞會改為「周末抽券、平日核銷」，由周一至周五抽券，改為周五至周日；核銷由周六及周日進行，改為周一至周四。鄭曉敏指有關改動可提高抽券中獎率，而改在周一至周四核銷，則可讓市民消費金額流向不同行業，而非集中在個別行業。

澳門市民在活動期間，周一至周四於可核券商戶實付滿50澳門元，便可自動參加每周抽獎及終極大抽獎，澳門中華總商會將贊助送出每周3份8000澳門元現金獎。而今次活動優惠總預算為3.95億澳門元，其中電子優惠為3.2億澳門元，長者及殘疾人士消費立減優惠則佔7500萬澳門元。

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

澳門政府今日（27日）舉行記者會，指在4月1日至6月18日舉辦「社區消費大獎賞2026」，為期10周。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

鄭曉敏指澳門經濟延續向好，但農曆年過後迎來淡季，中小企經營有壓力，而過去年兩次活動都受市民歡迎，消費交易額亦有升幅。她又希望可在傳統消費淡季鼓勵市民消費，亦鼓勵商戶積極配合活動，加推額外優惠。

澳門經科局代局長鄭曉敏指，過去活動有成效，希望能繼續在傳統消費淡季鼓勵市民消費。（澳門特別行政區政府新聞局直播截圖）

澳門中華總商會為活動贊助單位之一，理事長馬志毅指，澳門有不少中小企面臨拓展困難，經營壓力大；今次活動在聆聽社會各界意見後有作出改善，而中華總商會亦一如以往贊助活動，每周辦現金抽獎活動，相信可緩解中小企經營壓力，令社區有新活力，亦希望工商界可推出更多聯乘優惠。