JPEX案｜10男女被控洗黑錢　涉款達8700萬　全部還押候訊

虛擬資產交易平台JPEX案，警方拘捕和控告多人，包括林作及陳怡等人。警方日前再以洗黑錢或串謀洗黑錢罪起訴6女4男，涉款約8700萬。今（27日）分3案於東區裁判法院提堂。就涉7名被告一案，擬會轉介區域法院處理，主任裁判官張志偉應控方申請，將案件押後至6月18日再訊；另有2案分別涉及2名及1名被告，分別押後至5月29及8日再訊，以待進一步調查。全部被告保釋申請被拒，還押候訊。



6女4男今在東區法院應訊。

7人案涉洗錢4928萬

首案7名被告：黃翠雯（35歲，文員）、黃淑緯（33歲，美容師）、馬燕玲（30歲珠寶推廣員）、魏智文（26歲，公司顧問）、李婷婷（31歲，待應）、胡嘉敏（34歲，客戶服務主任）以及劉嘉欣（30歲，銷售員），共被控16項俗稱「洗黑錢」罪。

控罪指，在2020年9月14日至2024年1月31日，上述人士經16個不同銀行的户口「洗黑錢」，涉款約由444至1489萬元不等，共計約4928萬元。

兩被告案涉兩個多月洗逾2千萬

另案2名被告：聶俊（36歲，商人）及羅麒（32歲，無業），兩人各被控1項串謀洗黑錢罪，指他們於2023年9月18日至12月9日串謀共約869萬元黑錢，涉及3個銀行户口。

聶及羅另名被控3項及1項洗黑錢罪，指他們分別於2023年7月3日至2024年1月11日洗黑錢，共約1132萬；以及於2023年9月11日至12月28日洗黑錢約132萬元。

一名被告涉洗逾1千萬

另案被告為馬耀輝（47歲，設計師）被控1項洗黑錢罪，指他於2023年5月21日至10月1日洗黑錢約1667萬元。

案件編號：ESCC2865/2025、770-772/2026