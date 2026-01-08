JPEX案｜兩男涉洗黑錢在區院提訊 案押後至3及4月再訊
撰文：陳蓉
虛擬資產交易平台 JPEX 前年被指涉詐騙，多人事隔逾兩年被起訴，其中兩男子的案件今（8日）在區域法院提堂，控方另確認發出加刑通知書。法官高勁修應辯方申請，把兩案分別押後至3月31日及4月9日再訊，以待索取文件及法律意見。兩名被告續准保釋。
被告鄭智超（31歲，無業）被控4項洗黑錢罪，指他於2022年3月3日至2024年2月19日在香港知道或有合理理由相信理慧銀行、富融銀行、匯立銀行及眾安銀行的4個戶口內共約1861萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。
另一被告余冠霖（27歲，學生）被控2項洗黑錢罪，指他於2023年8月20日至12月20日在香港知道或有合理理由相信一個富融銀行帳戶內共約540萬元、及一個眾安銀行帳戶內共約239萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。
案件編號：DCCC 1870、1867/2025
