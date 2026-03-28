啟德烘焙市集丁財兩旺　人氣四喜麵包3小時沽清　有攤檔賣到補貨

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，吸引不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。場內人頭湧湧，其中烘焙名店「四喜麵包西餅」約下午3時已提早售罄400件糕點。



有首次參與市集的麵包店負責人稱，人流及生意勝預期，「中間需要不斷補貨，又叫師傅整快啲」，她認為市集有助推廣小店，令更多人認識店舖，增加生意。



市集主辦方表示，留意到外國許多地方都舉辦「碳水祭」，但香港過去未有相關主題活動，故想在香港舉辦「屬於自己的碳水祭」，冀日後舉辦更多有趣的市集，「香港唔係市道唔好，而係欠缺有趣嘅嘢」。



市集主辦方集不甩表示，台灣、日本等地方都曾舉辦「碳水祭」，但香港未有相關活動，故想在香港舉辦「屬於自己的碳水祭」。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

「今日碳水自由」烘焙市集星期五（27日）起一連3日於啟德Airside舉行，聚集超過40間本土烘焙小店，吸引不少麵包及蛋糕愛好者。

今日約下午2時30分，場內人頭湧湧，不少小店攤檔外有人龍，人氣烘焙名店「四喜麵包西餅」開檔約3小時，已售罄約400件糕點。

人氣烘焙名店四喜麵包西餅擺檔約3小時，已售罄約400件糕點。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

除了名店外，亦有不少小店擺檔。近期以創意20秒挑戰夾麵包而在網上爆紅的麵包店「麵包空間」，第一次參與市集。負責人陳小姐表示，本身在何文田有實體店，想讓更多人認識該店，故應邀來參與。她稱生意及人流不錯，甚至超預期，「中間需要不斷補貨，叫師傅整快啲」。

她認為，市集對於小店推廣效益大，「係一個商機等品牌畀更多人見到，無論網上銷售，定推介畀人，都係好好嘅渠道」。

近期爆紅麵包店「麵包空間」第一次參與市集，負責人陳小姐表示，市集對於小店推廣效益大。（湯致遠攝）

另一專賣麻糬麵包的烘焙網店my.b.r.e.a.d第二次參與烘焙市集，負責人黃小姐同樣表示，人流及生意超過預期。該店一日約製作60個麵包及50塊曲奇，昨日全部售罄，部份熱門產品，例如朱古力及焙茶口味產品更提前沽清。至於對未來銷情的期望，她表示「賣得幾多就幾多，有人幫襯我買包已經好心滿意足，一個又好、幾個又好，都好開心」。

專賣麻糬麵包的烘焙網店my.b.r.e.a.d負責人黃小姐（右）指，人流及生意超過預期。（湯致遠攝）

市集主辦方「集不甩」表示，台灣、日本等地方都曾舉辦「碳水祭」，但香港未有相關主題活動，故想在香港舉辦「屬於自己的碳水祭」。她們指出，本身已預計活動受歡迎，但是次活動歡迎程度及氣氛比想像更好，有不少驚喜。

市集中賣糖蔥餅的攤檔。（湯致遠攝）

問及未來有否新想法？集不甩表示，活動完結後再構思，冀日後舉辦更多有趣的市集，指出「雖然大家都話香港市道差，但我哋覺得香港唔係市道唔好，而係欠缺有趣嘅嘢」。

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

香港首個烘焙市集今（28日）在啟德Airside舉行第二場，各式烘焙小店齊聚場內，不少麵包及蛋糕愛好者慕名而來。（湯致遠攝）

梁小姐（左）及任小姐（右）本身是麵包愛好者，認為該市集主題特別，可以讓市民品嚐不同款式的糕餅，看見各類烘焙小店。（湯致遠攝）

梁小姐及任小姐本身是麵包愛好者，認為該市集主題特別，可以讓市民品嘗不同款式的糕餅，看見各類烘焙小店，希望未來可以有更多有關食物的市集，「無論咩市集或活動都好，讓店家多啲地方去，對香港都係一件好事」。鄭小姐及王小姐表示，場内有很多不同種類的麵包，追蹤了很多小店的社交媒體，試到滿意的糕點日後或會自行光顧。

王小姐（左）及鄭小姐（右）表示，試到滿意的糕點日後或會自行光顧。（湯致遠攝）

「今日碳水自由」是本港首個烘焙市集，上星期曾在荃灣南豐紗廠舉行第一輪，反應同樣熾熱，今次在AIRSIDE舉辦，周日（29日）為最後一日，除了糕點檔外，場内亦有不同工作坊及試食環節，例如製作麵包鎖匙扣等。

「今日碳水自由」是本港首個烘焙市集，上星期曾在荃灣南豐紗廠舉行第一輪，反應同樣熾熱。（little.miss.market instagram截圖）