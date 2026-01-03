花墟重建｜市建局：擬劃地集受影響花店　過渡期營造市集氛圍

市建局在去年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃，外界憂慮重建影響花墟商戶經營。市建局行政總監蔡宏興指規劃時，已關注到要保留花墟的地區特色，已有初步構思在項目範圍內劃出一個足夠大的地方，將20多間花店集合在花墟，營造市集氛圍。



市建局在2024年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃，去年3月公布花墟重建草圖，擬劃用地包括花墟道部份樓宇及界限街遊樂場，外界憂慮重建影響花墟商戶經營。

市建局行政總監蔡宏興出席花墟咖啡市集啟動禮致辭時指出，團隊規劃時已關注到要保留花墟的地區特色，並透過舊區更新改善整體環境，可以讓花墟經營者和下一代繼續享用花墟的優質空間和設施。

市建局：初步構思花店過渡方案 解決原有的地區問題

「雖然（重建）項目面積看起來好大，但其實涉及嘅花店只有20幾間，佔整個花墟範圍不足20%」蔡宏興指已有初步構思協助受影響花店過渡經營方案，包括會在項目範圍內劃出一個足夠大的地方，將受影響的20多間花店集合在花墟，營造市集氛圍。

他指做法可提供更多空間給花店展示花卉，解決一些該處原有的地區問題，包括康體設施老舊、功能和空間被分割、缺乏泊車設施和出現人車爭路的情況。因此過渡經營方案下，店舖毋須佔用行人路，會有固定的落貨地方，同時有空間舉辦公共活動，吸引人流和新客源。同時，局方將會優化後巷環境，建構成花墟的第三條步行街，配合逾8萬平方呎的水道公園和相關的賞花熱點，新建築亦會提供更多零售空間和臨時街舖，擴大花墟的經營環境。

至於隨着網購「淘寶花」盛行及內地連鎖花店以「青菜價」攻港，加劇花墟競爭。為了推動地區人流及經濟，當局已委託社區營造顧問凝聚花墟持份者，推動他們合作籌辦活動，例如較早前的聖誕節燈飾布置，在花墟東西入口人流及氣氛增加人流。