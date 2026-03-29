北都專屬法例｜甯漢豪料個別項目可快一年　改劃增住宅地須助招商

政府擬為加快北都發展訂立專屬法例，非保育地帶的土地用途改劃申請，可由9個月縮短至兩個月。發展局局長甯漢豪在無綫節目《講清講楚》表示，相信在專屬法例下，個別項目可加快約一年落成。她並指，如有發展商希望將產業用地該為住宅用地，當局會進行審核，倘能吸引企業招商引資，則會考慮；如純粹為賺錢，非足夠條件。



政府擬為加快北都發展訂立專屬法例，發展局局長甯漢豪表示，個別項目或至少加快一年。（資料圖片）

政府擬為加快北都發展訂立專屬法例，發展局局長甯漢豪表示，個別項目或至少加快一年。（資料圖片／楊凱力攝）

難一概論專屬法例可加快多少

甯漢豪指，發展北都牽涉不同項目，難以一概說明在專屬法例下可加快多少，但相信個別項目可加快約一年落成。她舉例，當局會簡化申請建築噪音許可證的程序和要求，相信可縮減若干個月的申請時間，以便工人可在夜間施工。

此外，當局擬簡化非保育地帶的土地改劃申請程序。企業如想調整土地用途，申請時間將從現時的九個月縮減至兩個月。甯漢豪強調，該簡便規劃申請程序是現有法定程序，現時亦有很多項目透過該簡化程序申請，當中仍有數星期公眾咨詢期。她又指，企業提出規劃前仍需進行充足技術評估，政府亦會做好分析，審核過程不會「揦西」。

甯漢豪表示倘若有企業純粹為賺錢而申請興建住宅，並非足夠條件。如果有企業認為發展住宅有助招商引資，則屬合理原因。（資料圖片/楊凱力攝）

若企業純為賺錢申請建屋 非改劃足夠條件

簡化程序下，會否有更多企業申請將產業用地改為住宅用地？甯漢豪表示當局會審批申請，倘若有企業純粹為賺錢而申請興建住宅，並非足夠條件；但如果有企業認為發展住宅有助招商引資，則屬合理原因。

她又提到，粉嶺北片區有多幅土地改劃為住宅用地，是想「增加一些住宅成分」，並非將整個產業用地變成住宅，有關發展是為更便利吸引企業進駐，「佢哋都要計數，都要回本」。

收祖堂地有爭議可預付賠償金 甯漢豪：釋出善意 計息不合理

專屬法例又建議在收回「祖堂地」時，即使未獲全體成員同意亦可發放賠償，並訂立3個月期限。甯漢豪指，政府在有爭議時願意先支付部分賠償金，是釋出善意，認為若暫付的賠償金仍要計息，「好似不太合理」。

當局現正就洪水橋/厦村發展區招標，今年七月截標。甯漢豪表示，當局在招標前收到20多份意向書，相信部分來自本地及內地的企業有興趣參與。她並表示，中東局勢下，本港發展仍然穩定，相信會有更多企業願意參與本港建設。

當局去年年尾宣布加強棚網檢測，棚網運至香港之後，需通過檢驗才能掛上。（資料圖片／夏家朗攝）

當局去年年尾宣布加強棚網檢測，甯漢豪指目前發現1宗違規個案，涉及尚未經過采樣檢驗已經掛網。此外，屋宇署已收到100多大廈通知，已經掛上棚網，檢測結果均合乎標準。