今日新聞8分鐘｜的士「推左走右」釀車禍｜元公狗遊蕩　司機勇救

荃灣楊屋道商廈65歲男工從長梯跌下 昏迷送院 留醫一日不治

周四（26日）荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名65歲姓伍男裝修工人拆除百葉窗期間，從一把3米長梯離地約1.9米位置墮下，頭、手受傷，昏迷不醒，其後被送往瑪嘉烈醫院搶救，延至翌日（27日）下午2時45分被證實不治。

有片｜荃灣眾安大廈單位失火傳爆炸聲2人送院 消防雲梯射水救熄

荃灣發生火警。今日（28日）傍晚約6時51分，警方接獲多個報案，指沙咀道297至313號眾安大廈失火，一度傳出爆炸聲。消防奉召到場，動用一隊搜救隊灌救，於約7時33分將火撲熄。事故中有151人自行疏散；一名93歲老婦及其51歲家傭吸入濃煙不適，由救護車送往仁濟醫院治理。初步調查指，疑單位內的手提式電鋸電池漏電肇禍。

現場可見，涉事高層單位火光熊熊，伴有濃煙冒出；消防趕至架起雲梯射水灌救。有長者以濕毛巾掩口鼻逃到樓下，亦有居民帶同寵物貓和龜逃生。現場消息指，起火單位正在裝修，無人居住。受火警影響，沙咀道（往德士古道方向）近鹹田街一度全線封閉。

中環的士疑「推左走右」捱保時捷撞推前十米 釀4車撞4人傷│有片

中環發生涉及4車交通意外，4人受傷。周六（28日）晚上11時左右，據報一輛保時捷跑車，沿干諾道中往上環方向行駛，途至近大會堂對開時，突然與兩輛的士發生碰撞。其中一輛舊款四座的士被推橫、車頭剷向路中分隔石壆；一輛「小露寶」的士則停在中線，據報撞及前方一輛輕型貨車。

意外發生後，救援人員接報趕至現場。初步得悉保時捷上32歲男司機、及29歲女乘客受傷；被保時捷撞及的一輛的士，車上兩名女乘客亦告受傷。所幸4人傷勢並不算嚴重，隨後由救護車送院治理。警方正調查車禍成因，受意外影響，上址交通一度擠塞。

有片｜狗女走失元朗公路 熱心司機停車緊抱救起

元朗公路上周五（27日）發生走失狗隻在路上遊蕩的驚險場面，一名熱心司機見狀停車在影線，幾經辛苦如「青蛙過海」般，終於救起狗狗，安全回家。熱心司機形容牠「唔怕人唔怕車好乖。」涉事的狗女戴有頸鏈，網民猜測由附近車房或貨櫃場飼養。

日圓匯率｜上環找換店排長龍 港人趁低吸日圓 燃油費升改淡季飛

【日元兌港元/日圓兌港元/日圓匯率】日圓持續弱勢，現時每百日元兌港元低於5算，吸引不少熱愛到日本旅遊的港人趁低吸納，在復活節長假期前提早換日圓。其中位於上環德輔道中、甚深歡迎的「小女孩找換店」，今日（28日）下午有逾半百人排隊，一度大排長龍。

有市民表示，留意日圓下跌，「幾萬幾萬yen咁樣換，換定先……」，但因近日飛機燃油附加費上升，機票昂貴，故會選擇淡季，並趁有平價機票才出動。另有市民準備復活節赴日旅行，趁低價提前換日圓。

有片｜山西太原高樓起火 1死25傷其中7人重傷

3月28日晚，山西省太原市親賢北街附近一高層建築發生火災，晚間22時現場明火已經撲滅，晚間22時30分新華社報道，火災已造成1人死亡，25人受傷，其中7人重傷。

網傳影片可以看到許多民眾望著該棟大樓，大樓火勢猛烈，濃煙火苗不斷竄出，不不時有著火的物體從高樓墮下。目前，消防、公安以及當地應急救援力量，正在現場抓緊開展救援工作。

美國再爆No Kings示威 預計逾900萬人參加 明尼蘇達州將成焦點

美國多個城市3月28日（周六）再有「No Kings」示威遊行，抗議特朗普（Donald Trump）政府的移民政策、不斷上漲的生活成本及伊朗戰爭。主辦單位表示，全美50個州已登記逾3100場活動，預計將有超過900萬人參加，或會成為美國史上規模最大的示威活動之一，而明尼蘇達州將成為焦點。

有片｜25歲女用牙齒啃胡蘿蔔 啃出70公分高黃鶴樓和萬里長城爆紅

湖北恩施一名25歲女孩用牙齒啃胡蘿蔔，啃出萬里長城、70cm高黃鶴樓等作品，在網絡上引發關注。她自稱全網「牙雕」第一人，創作全程不藉助任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成，有網民戲稱她「嘴裏藏了台3D打印機」。