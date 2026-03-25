龍寶酒家葵芳分店3.29最後營業　街坊茶客感愕然：最不捨個人情味

老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」位於葵芳葵芳閣分店宣布因經營困難，在即將來臨的周日（29日）最後一日營業，結束在此14年營運。「龍寶酒家」葵芳店定價相宜，定位是街坊酒樓，不少客人感不捨。



何女士稱自酒樓開業以來便有光顧，因為「好坐，舒服啲」。她指，近幾年客人沒減少，因為酒樓鄰近投注站，有不少人一邊飲茶一邊買馬，所以她對結業消息感愕然，而她最不捨的始終是人情味，「街坊酒樓都係飲個人情味。」她表示過兩天會再來飲茶，與酒樓職員道別。



「龍寶酒家」的葵芳閣店。（梁鵬威攝）

酒樓貼出告示，指因經營困難，將於周日最後一日營業。（梁鵬威攝）

酒樓貼出告示，指因經營困難，將於周日最後一日營業。（梁鵬威攝）

結業告示：本港消費市場疲弱 與業主商討減租亦不果

「龍寶酒家」葵芳閣店貼出告示指由於世界形勢突變、經濟面臨挑戰，加上本港消費市場疲弱、飲食業經營困難，酒樓與業主商討減租亦不果，所以將在周日最後一日營業。

一名酒樓職員指，雖然酒樓去年曾要求員工放三日無薪假，但一直也沒欠薪情況，有傳結業是因為業主加租。該職員亦指，酒樓有機會安排員工轉到其他分店，但尚未有公布。

茶客不捨稱過兩天再來與酒樓職員道別

茶客何女士稱，自酒樓開業以來便有間中光顧，會持續光顧是因為「好坐，舒服啲」。她指，近幾年客人沒有減少，因為酒樓鄰近投注站，有不少人一邊飲茶一邊買馬，因此對結業消息感愕然，也是今日到場才知道。

至於最不捨的，始終是人情味，「街坊酒樓都係飲個人情味㗎啫」。她過兩天會再來飲茶，與酒樓職員道別。

何女士稱最不捨的始終是人情味，「街坊酒樓都係飲個人情味㗎啫」。（梁鵬威攝）

老茶客嘆失與朋友聚腳地

另一客人周先生每隔一、兩個月便會和朋友在這裏飲茶，選擇這裏是因為其位處地鐵站旁，交通方便。失去聚腳地也有點不捨。可幸的是，區內有不少其他酒樓，這裏結業後，他們也有其他選擇。他得悉酒樓去年曾要求員工放三日無薪假，所以認為其結業也有些端倪，尤其是現在本地飲食業競爭大。