順豐燃油附加費｜港澳寄外地快件4.1起改每周公布　本地件沒影響

國際油價持續波動，航空、物流業等首當其衝，不少公司調整燃油附加費。順豐速運今日（27日）表示，4月1日起所有香港及澳門地區出口至外地的快件，燃油附加費率的更新頻率由每月調整為每周公布，參考基准改為美國能源部公布的前兩周美國海灣（USGC） 每加侖航空燃油價格。根據順豐網頁，4月1日至4月5日，燃油附加費費率為39.50%。



(圖片來源：順豐速運）

順豐指因應國際油價波動，物流運輸成本相應發生變化，為保障服務的穩定運營，所有香港及澳門地區出口至外地快件的燃油附加費調整機制，從4月1日起，會有兩項調查整。

順豐速運今日（27日）表示，4月1日起所有香港及澳門地區出口至外地的快件，燃油附加費率參考基准改為美國能源部公布的前兩周美國海灣（USGC） 每加侖航空燃油價格。（順豐速運應用程式截圖）

首先是燃油附加費率的更新頻率，由月度改為周度。順豐會在每周四公布下周費率，每周一生效當周費率。第二是其參考基准由美國能源部公布的前兩個月美國海灣（USGC） 每加侖航空燃油價格，調整為前兩周價格。順豐又指，香港及澳門的本地件不受此次調整的影響。

根據順豐網頁，4月1日至4月5日，燃油附加費費率為39.50%，如運費為港幣100元，則燃油附加費為港幣39.5元。順豐又指現時提供優惠，港、澳地區寄至中國內地、台灣的2.5公斤或以下文件類快件將豁免燃油附加費。