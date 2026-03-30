宏福苑聽證會重點｜居民讚捨身救人葉太　有人曾投訴全部樓齊搭棚

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，續有多名居民作證，包括捨身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮（葉太）的丈夫葉家駒。獨立委員會聽證會至中午11時34分，會場展城館警鐘突響起，聽證會中斷，律師及證人等離席疏散，消防車其後到場。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑3月30日第五場聽證會重點：

．消防承辦商電工大火前一周往維修，發現8廈消防系統總掣全關。

．有居民作供稱大火當日在大廈外見到消防栓無水。

．聽證會一度因會場展城館警鐘響起中斷，眾人離席疏散。

．居民羅德沛稱只曾一次獲通知消防系統關閉。

．居民林燕明哽咽憶述逃生經過，讚葉太救人一命。

．葉家駒指業主大會與會者身分不明，居民難入場，大量可疑授權票開票前倒入票箱。

．葉家駒形容妻拍門救人是作為隔籬鄰舍應有的舉動。

．身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮（葉太）的丈夫葉家駒作供。



宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

消防承辦商「宏泰消防」首作供 大火前一周發現8廈消防總掣全關

由宏福苑時任物業管理公司「置邦」委聘為消防裝置承辦商，檢視保養和維修大廈的消防裝置的「宏泰消防工程有限公司」首度有員工作供，電工黃健華稱20010年加入宏泰消防，而宏泰自2016年參與宏福苑消防年檢的工作，故他對於宏福苑消防設備有一定認識。

黃健華指，像宏福苑這類屋苑一般有兩套消防裝備，一種是主動式，如喉轤、警鐘； 另一批是被動式，涉建築結構上，例如防火門、樓梯。「宏泰消防」負責的是主動式消防裝備。

委員會開案陳詞稱，宏福苑的消防系統被關閉逾半年。黃健華稱，關閉消防系統電掣超過24小時才需要向消防提交「消防裝置停用通知書」。黃健華又指，2025年11月19日他到宏福苑進行維修，其維修項目須關了消防系統總掣才會安全，但他去到時，發覺宏福苑8座的總掣都被關了。

居民稱大廈外消防栓無水

宏建閣居民王惠琛作供指，火警當日約下午3時10時與妻子逃至大廈門口，當時未見煙或燒焦味道，見到消防員扭開大廈外消防栓，但沒有水流出，「消防扭嗰個制，無水出」。

王惠琛表示，發現颱風後補上的棚網顏色與原本的不同，又指宏業「有技巧地」補新棚網，「補到5、6樓就停」。

殉職消防員何偉豪有份拯救 大火中失去父母的兒子：請何家人保重

宏志閣居民蘇曉峯作供稱父母居於宏昌閣，在火災中遇難。蘇稱曾與父母談及發泡膠封窗，質疑發泡膠易燃，曾致電消防處詢問，亦建樓改用中空板，消防則回應指消防條例並無規定如何封窗，建議向屋宇署查詢。

蘇曉峯指火災當日接獲母親來電稱有火警，未幾聽到母親說「今次死喇」，雖然通話無中斷，但一直無法再聽到母親回應。他又提及殉職消防員何偉豪當時有份拯救其父母，讚揚他何是百分百真英雄，「容許我講對唔住，請何偉豪家人好好保重」。

蘇曉峯認為，火災因系統性失靈、所有措施失效所致，他形容自己「貪得無厭」，但所「貪」的是真相、公義和改善制度，指「宏福苑只示範一次」，相關人士要引以為鑑。

全部樓宇齊搭棚 居民：一火警就全部燒

與太太在宏昌閣居住的周志偉稱，在大維修方面當知道3.3億元獲通過後，他不太理會，最初分三期大維修，但突然全部樓宇搭棚，「火足就火燒連環船」，如分三期就不會導致這樣。周志偉指曾投訴新法團，為何會容許全都做？一有火警就全部燒：「如不是全部搭棚，不會惹到其他。」

聽證會因警鐘響一度中斷 陸啟康感慨：當日宏福苑響警鐘就好

獨立委員會聽證會會場展城館警鐘響，聽證會中斷，律師及證人離席，消防車到場。聽證會重開後，陸啟康感慨如事發當日宏福苑響警鐘「咁就好」 ，並指可見警鐘的重要性：「見到消防好快到，好好俾我們反省今次這件事。」

3月30日中午約11時34分，宏福苑獨立委員會聽證會會場展城館警鐘響，聽證會小休，律師及證人離席，展城館外有消防車到場。（鄭子峰攝）

獨立委員會聽證會會場展城館警鐘響，聽證會中斷，律師及證人離席。消防車到場。

3月30日中午約11時34分，宏福苑獨立委員會聽證會會場展城館警鐘響，聽證會小休，律師及證人離席，展城館外有消防車到場。（任葆穎攝）

3月30日中午約11時34分，宏福苑獨立委員會聽證會會場展城館警鐘響，聽證會小休，律師及證人離席。（陳萃屏攝）

家住宏泰閣的羅德沛在3月30日宏福苑獨立委員會作供稱，只收過一次關閉防系統通告，但「無諗過閂咁耐。」（鄭子峰攝）

家住宏泰閣的羅德沛稱，以往的棚網很深色，令人看不到街景，但打風後的棚網較疏，居民可從內看到外面的街景。但火警時他無法分辨點燃的棚網是新或舊。羅德沛又稱當日聽不到火警鐘聲，又聽不到有人疏散，只見保安「叫人走，唔好返轉頭」。他記得只收過一次相關通告，「無諗過閂咁耐。」

妻子捨身救人罹難 丈夫作供：如果早一兩分鐘打畀太太，可能無事

身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉太的丈夫葉家駒作供，獨立委員會代表大律師杜淦堃表示知道這情況對葉家駒的困難，感謝他出庭幫助。提到妻子捨身救人一事，葉家駒說：「太太拍門只是很普通，作為隔籬鄰舍應有的舉動，其他街坊也做相同動作，這是很簡單、一般人也會做的動作。」

葉家駒稱由獨立委員會大律師開案陳詞，隱約見到真相，但不希望單單有真相，而是有交代，所有宏福苑的人得到交代、還到公義。葉家駒稱聽到街坊不停自責時，也覺得自己不夠好：「如果早一兩分鐘打畀太太，可能無事。」

3月30日第五場獨立委員會聽證會，葉家駒（右一藍衣）出庭作供，獨立委員會代表大律師杜淦堃在庭上感謝葉出庭幫助。（黃學潤攝）

葉家駒供稱於2003年搬入宏泰閣1701室，與太太結婚40年，幼子及熄婦住在宏昌閣。大火當日，葉家駒指與太太在單位，太太聞到焦味，打開廁所窗發現宏昌閣起火，幼子住在宏昌閣，所以囑咐葉家駒下樓查看。葉家駒落樓後，看到宏昌閣火勢猛烈，火屑四圍亂彈，燒著宏盛閣棚網：「見到火湧緊過嚟，愈燒愈高」。

葉家駒指一般人是身份證登記投票，授權票有另一條隊取票，而投票進行期間，宏福苑管理公司置邦的職員叫他拿著透明箱，將票扔入去，到現場人士投票後，準備點票前，有人將一疊授權票放進去，數量非常多。

葉家駒稱街坊對大維修工程有很多意見，而他發現在某些關鍵議案，有人把大量授權票放進票箱，而他們不清楚這些票從何而來，令他們對表決結果存疑。

葉家駒又曾被拒進入業主大會污水渠事件，很多街坊在社區會堂外，不能進入會堂，大批街坊鼓燥稱為何不能進入。葉家駒又說當議案較重要時，都會出現類似情況。

至於工人吸煙問題，葉家駒說在大維修其間不斷有工人吸煙，他曾在家中廁所窗眉上拍下了煙頭照，並在工程會議上給大維修承建商宏業看過，宏業聲稱會跟進，但繼續有工人吸煙。

在大火失去妻子的葉家駒（前）3月30日於大埔宏福苑火災獨立委員會作供；圖為3月19日首輪證會首場，葉家駒亦有到場旁聽。（資料圖片/夏家朗攝）

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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宏福苑聽證會重點回顧：

宏福苑3月26日第四場聽證會重點：

．喪雙親居民阮仲文指後梯木板「生口」肯定不防火，大部份街坊反對的公司中標：「 肯定有啲嘢係我哋唔知」。

．競委會律師：不排除宏福苑出現兩個或以上圍標集團。

．宏泰閣的鄭敬熙供稱2024年復活節前後已發現窗邊有鑿牆，鋪滿發泡膠。

．居民陳全作供稱至少兩次見過工人工作期間吸煙，一次是開鏟車運物料時「擔住口煙」。

．獨立委員會主席陸啟康讚揚冼善卿是香港驕傲，證供帶來正能量。

．冼善卿憶早年法團爭議怪事，指有居民告法團主席敗訴，由區議員黃碧嬌代付堂費

．宏福苑前司庫、85歲居民冼善卿供稱逃生時遇遺體，消防同時將遺體帶走：「好感動，早啲帶走遺體家人會好過啲，唔係第二次第三次被蹂躪。」

．首名致電999居民稱遇線路䌓忙：「真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。」

．九名宏福苑居民作證。

．兩名宏福苑外牆清潔工作供。



宏福苑3月24日第三場聽證會重點：

．政府一方陳詞，強調大眾不應對大火責任過早定論

．消防系統停半年，消防處未接警鐘停用申報

．政府為ICU多個指控澄清，反駁「通水」驗網說法是偏離事實

．市建局律師否認「照單全收」，加強版「招標妥」未必杜絕圍標

．競委會指樓宇復修界反競爭行為廣泛，屬長期陋習

．多位宏昌閣居民指火警鐘無響 有人目睹鄰居想救火消防喉轆無水

．宏昌閣居民指稱工人吸煙常見 逃生至大堂時始知大件事



宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑3月19日第一場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

