宏福苑｜居民數七疑點：棚網變薄、天井現垃圾、陌生人開維修會議

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，多名居民細數大維修工程期間的七大疑問——有居民發現去年超強颱風樺加沙吹港後，宏福苑更換棚網，新網更淺色單薄，網線較幼。有居民去年4月底收到通告，指關閉火警鐘、消防裝置及水泵，但管理處不知會關閉消防裝置多久，直至聽證會才知道已關閉半年。



大維修工程期間，部分竹棚外有棄置紙皮石，天井亦有大量垃圾，居民形容「堆到成個山仔咁，一焫着就低層燒上去。」亦有居民提到部分大維修會議湧現陌生面孔，許多街坊因場地爆滿被拒進場，亦有人把大量不明來歷的授權票放進票箱。



大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，多名居民細數大維修工程期間的七大疑問。（鄭子峰攝）

宏福苑聽證會今（30日）踏入第五日，宏泰閣居民葉家駒作供，其妻子於火警時拍門叫鄰居逃生，自己最後被困火場喪命。（鄭子峰攝）

一、颱風後換新網 網線更幼身

宏泰閣居民葉家駒表示，去年超強颱風樺加沙吹港後，宏福苑更換棚網，新網明顯更淺色單薄，網線幼身。他說：「以前嘅棚網，我係睇唔到窗外風景，換咗棚網我係可以見到輪廓。」他曾出席工程會議提出質疑，宏業董事何建業僅「笑笑口無回應。」

逃過一劫的居民林燕明指，每清早6至7時都會見到宏昌閣工友吸煙，欄網旁有很多煙頭。她曾寫信投訴，其後多了一個筒放置煙頭，但十分靠近竹棚及欄。（鄭子峰攝）

二、工程期間頻現煙頭 多次投訴無果

葉家駒表示，早期已有人投訴吸煙問題。他展示他在家中廁所窗眉上拍攝到的煙頭相片，形容「唔係香港人食嘅煙」。他曾向宏業代表展示，對方聲稱會跟進，但情況仍然持續，不少街坊曾在中央公園討論工友吸煙問題。

宏泰閣居民林燕明亦說，每清早6至7時都會見到宏昌閣外有工友吸煙，棚網旁有很多煙頭。她曾寫信投訴，其後多了一個筒放置煙頭，但十分靠近竹棚及棚網。

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三、發泡膠封窗 消防處稱由屋宇署規管

宏志閣居民蘇曉峯表示，曾與父母討論發泡膠封窗，質疑發泡膠易燃，「擔心好似英國大火咁。」他曾致電消防處詢問，建議改用中空板，消防處則回應封窗物料由屋宇署規管，建議他向屋宇署查詢。

宏建閣居民王惠琛作供應時指，曾參與多次解說會，他指宏業曾表示用鋁塑板保護窗，質疑為何工程期間卻變了發泡膠。

宏福苑居民周志偉。（鄭子峰攝）

四、竹棚現棄置紙皮石 天井垃圾成山

宏昌閣居民周志偉表示，大維修期間他見到竹棚有棄置紙皮石，天井亦有大量垃圾，包括飯盒、餐具及飲用水，形容「堆到成個山仔咁，一焫著就低層燒上去。」

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

五、法團會議出現陌生面孔 疑有大量授權票

葉家駒指街坊對大維修工程有很多意見，他發現在某些關鍵議案，當親身出席的居民投票後，在準備點票前就有人把大量不明來歷的授權票放進票箱。有次會議處理污水渠，他跟很多街坊因「場地爆滿」而被拒進入社區會堂，一眾街坊鼓燥。他形容會堂裏很多陌生面孔，類似情況在其他重要議案及會時都會出現，「除非我真係好早入去，唔係我多數都入唔到去」

六、質疑工程顧問鴻毅偏袒宏業

葉家駒提到，工程顧問公司鴻毅表現強烈偏袒宏業。例如討論外牆飾面方案時，宏業提出轉用瓦仔，鴻毅比較時亦將瓦仔「講到非常好」，提供3個報價，但紙皮石報價只得一個，亦無品牌、無產地。

宏泰閣居民羅德沛指，去年4月底曾接獲管理處和法團發出的通告，指關閉火警鐘、消防裝置，以及水泵。（鄭子峰攝）

七、去年曾通知關閉火警鐘、水泵 沒提時長

宏泰閣居民羅德沛指，去年4月底曾接獲管理處和法團發出的通告，指關閉火警鐘、消防裝置，以及水泵。他又發現後樓梯並沒有放置滅火器，管理處亦未能回應關閉消防裝置多久，直至聽證會上才知消防系統已關閉半年。