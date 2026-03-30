房委會4.1起將差餉寬免轉歸租戶　每季上限500元　租金中等額抵銷

財政預算案提出差餉寬免兩季，每戶上限500元。房委會今日（30日）宣布，由2026年4月1日至9月30日，會按「無所損益」原則，把差餉寬免轉歸轄下住宅及非住宅租戶，每季上限500元。



房委會宣布，會按「無所損益」原則，把差餉寬免轉歸轄下住宅及非住宅租戶，每季上限500元。（林遠航攝）

房委會今日（30日）宣布，將按「無所損益」原則，把差餉寬免轉歸轄下住宅及非住宅租戶，由2026年4月1日至9月30日，為期半年，每季上限500元。

房委會發言人表示，安排適用於所有出租住宅單位及非住宅樓宇，中轉房屋暫准租用證持證人亦符合資格。此外，18個整體承租街市的承租商，亦會將寬免額轉歸予其檔位的暫准證持有人。

鑑於個別泊車位使用者的差餉寬免額不多，為免大量行政費用，故商業樓宇小組委員會通過，按照以往轉歸差餉寬免額的做法，是次差餉寬免轉歸安排不會包括停車場。

房委會補充，若租期非涵蓋整個月，轉歸的寬免款額將按比例計算，並將個別通知各租戶相關具體安排。

房委會預計轉歸的差餉寬免總額，住宅租戶最多約8.07億元，非住宅租戶則為910萬元。