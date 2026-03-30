宏福苑｜居民憂上樓一次難拾心血　批欠人性化：絕對冇「情」行先

政府前日（27日）公布，宏福苑7座受災大廈居民，可在下月20日起分階段上樓收拾物品，最多可在單位逗留三小時，上落僅限一次。今日（30日）是獨立委員會聽證會第五日，有到場旁聽的居民不滿意安排，稱三小時、一次機會遠不足夠收拾居民的心血。他又認為，安排未有考慮到長者及高層住戶如何搬運，「好唔人性化，呢個政府真係唔知用咩嚟諗嘢」。



到聽證會旁聽的宏仁閣11樓居民何先生表示，三小時、一次機會遠不足夠收拾居民的心血。（鄭子峰攝）

到聽證會旁聽的宏仁閣11樓居民何先生表示，「三個鐘真係唔夠，真係」，不少居民都有不少心血、具紀念價值的物品在單位，「唔止一袋兩袋」，認為最少要有多一次上樓機會。他特別提到高層住戶難以將物品搬到地面，認為政府應作安排。

就算搵搬運公司，行得幾多轉？如果行一轉，咁都係冇意思啦，你都係人咋嘛。 你就算大隻佬，一個人搬兩抽，大隻嘅搬四抽，都係咁多。 宏福苑居民何先生

他指政府安排不夠人性化，「呢個政府真係唔知用咩嚟諗嘢」、「淨係話『你自己決定啦』、『你自己斷捨離啦』，講咪容易囉，咩『斷捨離」，呢句嘢唔容易講、唔容易斷，真係好難做到。」

政府經常強調「情、理、法」兼備 居民反問：點樣「情」行先啫？

他又指，居民苦等三個月，未料政府會給出如此「不人道」方案，「樣樣嘢都好似推俾居民咁」。他指政府經常強調「情、理、法」：「『情』行先嘛，點樣『情』行先啫？ 佢絕對冇『情』行先啦。佢俾我哋上，好似皇恩大赦咁。」

我覺得起碼要俾兩次我哋上，同埋要幫嗰啲高層去搬運。呢個真係要諗諗呀，唔能夠卸膊。咁多人，搵幾個人睇住你，睇下你有冇去到第二度，Security（保安）呢樣嘢係要睇住，但你都要搵人幫手搬嘢囉。 個個都幾十歲，個個都六七十歲、八十歲，上去都困難，唔好話攞嘢。 宏福苑居民何先生

何先生又提到，暫時未知道單位受損情況，但打算稱親身回單位，除了較值錢的物品、文件、證件，亦希望有紀念價值的物品，例如證書、獎盃等。他又表示，如果可以的話希望帶親戚一齊回單位，希望能盡量多拿走有用物品。