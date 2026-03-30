宏福苑｜消防承辦商大火前一周發現8廈總電掣全關　僅查詢沒跟進

大埔宏福苑火災獨立委員會周一（30日）續進行首輪第五場聽證會，委員會傳召檢視保養和維修大廈的消防裝置的「宏泰消防工程有限公司」的員工及董事作供。



「宏泰消防工程」電工主管稱，大火前一周，他們在更換火警鐘警報器時，發現八座大廈、連接火警鐘警報系統的消防總掣電源被關，雖找了管理公司查詢，但「宏泰消防」獲悉有另一間消防承建商向消防處交文件後，就沒再跟進，連管理處沒出示文件，也沒理會。他們也沒有再追問承建商宏業、或另一消防承建商，為何要關總電掣，連哪間消防承建商負責也不知道。



此外，關了總電掣後，「宏泰消防」也沒法測試已更換的火警警報器。作供電工在獨立委員會代表律師盤問下，同意工作未完成。



「宏泰消防工程」電工黃健華（前左一）2010年加入宏泰，是公司主管，負責安排工作。（王海圖攝）

「宏泰消防工程」2016年起，每年為宏福苑檢查一般消防裝置及設備。「宏泰消防工程」電工黃健華2010年加入宏泰，是公司主管，負責安排工作。

委員會收證據 天台水缸存結構性問題如漏水 宏泰稱無發覺

2025年3月24日至26日，黃健華與另一位未作供的證人、其下屬李俊賢一同到宏福苑八幢大廈進行「年檢」，檢查消防設備。以宏志閣為例，當時他們發現警鐘細聲、有俗稱是「扲手」的火警鐘損壞等。

獨立委員會代表大律師李樹洹稱，委員會收到證據，稱天台水缸存結構性問題，有漏水、沉積物等問題。但黃建華稱檢查時，沒發覺這些情況。

大埔宏福苑大火獨立委員會3月30日舉行第五場聽證會，主席陸啟康（左一）、委員陳健波（左二）及歐陽伯權（下車者）到場。（黃學潤攝）

「宏泰消防工程」工作時序表



2025年3月24至26日：去宏福苑進行年檢

2025年3月31日：向消防處交報告

2025年10月2日：管理公司「置邦」委托「宏泰消防工程」維修消防裝置

2025年10月16日：在天台水缸進行維修工程

2025年11月17日：更換逃生樓梯嘅緊急照明系統，及維修消防喉轆噴嘴、拉輪、噴水箱等

2025年11月19日：更換警鐘及「扲手」，事前要關消防總掣

資料來源：綜合首日及第五日聽證會內容



宏泰到場維修時發現總電掣全被關 沒測試警鐘警報系統

2025年11月19日，「宏泰消防工程」到宏福苑維修警鐘及「扲手」。 為免觸電，他們會先關掉八座大廈的消防總電掣，但其下屬李俊賢當日發現，所有大廈的總電掣都經已被關。黃健華供稱，知悉事件後馬上致電老闆、通知「宏泰消防工程」董事鍾傑文，鍾知悉總電掣被關後，建議黃檢查上水泵，黃健華隨後發現，有三座上水泵都被關閉。

消防總電掣能控制到火警警報系統，而宏福苑地下有「上水泵」裝置，當天台水缸低於某個水位，便要在地下的「上水泵」補充水，注入消防水缸。黃與鍾討論後，都認為有問題，因照道理不應關閉總掣或警鐘系統。

向管理處查詢有否關閉通知書 獲悉有承辦商負責沒再跟進

由於兩個裝置都被關掉，黃健華遂向「置邦管理公司」職員鄭芷盈查詢。鄭芷盈回覆稱，由於消防水缸要進行維修工程，所以關消防總制。黃健華再問，有沒有消防設備關閉通知書文件（SDN），有無找註冊消防承辦商處理，但黃知悉有另一承辦商處理，便沒再跟進，鄭沒出示文件也沒理會。

直至火災當日，黃健華才再問鄭芷盈，有沒消防設備關閉通知書文件（SDN），鄭沒有提供。

黃健華在聽證會上承認，當時置邦沒有提供SDN，而且他也沒問過承建商宏業為何要關總掣，他也沒再追問另一負責註冊消防承辦商是甚麼機構，甚至連公司是「中華工程」也不知。

代表政府的資深大律師孫靖乾。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

政府代表：有沒想過追問？ 黃：沒想到

政府代表、資深大律師孫靖乾問及，為何做水缸維修要關總制，黃有沒追問下去？管理處交不出文件，有沒想過追問另一承辦商？黃健華稱「當時沒想到要追問」。

沒駁電源 更換的裝置沒做測試 獨委會律師：同不同意工作未做完？

維修火警鐘警報系統需要接駁電源，以測試警鐘有沒響。但總電掣被關，「宏泰消防工程」沒進行過任何測試。黃健華確認，他不知悉消防裝置運作是否正常。

獨立委員會代表大律師李樹洹問到，同不同意工作是未做完？黃健華表示「同意」。